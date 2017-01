ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Видео: Нико Хюлькенберг проехал свои первые круги на Renault Нико Хюлькенберг впервые сел за руль автомобиля Renault в Валенсии на автодроме имени Рикардо Тормо. Немец проехал несколько кругов на прошлогодней RS16. So did he or didn't he? He did! Enjoy @HulkHulkenberg's very first lap in the R.S.16 in full 360 gloriousness!https://t.co/mlCh1MdPxv — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 20 января 2017 г.

Нико подписал с французской командой многолетний контракт. Последние три сезона он защищал цвета Force India. В 2017-м он станет напарником Джолиона Палмера.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:03 | Категория: Все новости » Спорт

