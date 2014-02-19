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Видео: Нико Хюлькенберг проехал свои первые круги на Renault

Нико Хюлькенберг впервые сел за руль автомобиля Renault в Валенсии на автодроме имени Рикардо Тормо.

Немец проехал несколько кругов на прошлогодней RS16.

So did he or didn't he? He did! Enjoy @HulkHulkenberg's very first lap in the R.S.16 in full 360 gloriousness!https://t.co/mlCh1MdPxv

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 20 января 2017 г.

Нико подписал с французской командой многолетний контракт. Последние три сезона он защищал цвета Force India.

В 2017-м он станет напарником Джолиона Палмера.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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