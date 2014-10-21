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Ралли Монте-Карло: Тьерри Нёвиль сохраняет лидерскую позицию, Ожье и Тянак уступают 45 секунд

Пилот Hyundai Тьерри Нёвиль продолжает комфортно удерживать первое место в промежуточном протоколе Ралли Монте-Карло.

Несмотря на то, что Тьерри по-прежнему находится на вершине, бельгиец признает, что ему легко прокладывать маршрут для других автомобилей.

«Мы расчищаем гоночную траекторию для остальных машин, которые находятся в более выгодном положении. Сейчас мне гораздо сложнее, чем с утра, так как я не могу знать, в каком ритме иду в сравнении с конкурентами», – сказал Нёвиль после прохождения шестого СУ.

По итогам восьми пройденных спецучастков бельгиец опережает ближайшего преследователя на 45 секунд. Тем не менее если еще утром на втором месте шел Отт Тянак, то сейчас позицию вице-лидера ралли перехватил Себастьен Ожье.

За три дневных СУ Себастьену удалось отыграть у Нёвиля порядка 14 секунд. Теперь его и Тянака разделяют ничтожные 0,3 секунды.

На восьмом СУ Тьерри удалось отыграть немного времени у Ожье, но при прохождении шпильки настройки его двигателя сбросились, из-за чего он не мог использовать на полную мощность силовой агрегат Hyundai.

Яри-Матти Латвала сумел создать более чем внушительный задел над ближайшими преследователями, что позволило ему даже уйти в разворот на восьмом СУ и не потерять при этом свое четвертое место.

Дани Сордо располагается на пятой строчке в турнирной таблице, а Крэг Брин идет шестым.

Проблемы представителя DMACK Элфина Эванса позволили прорваться на седьмую позицию в протоколе лидеру WRC2 Андреасу Миккельсену.

Замыкают десятку сильнейших Понтус Тидеманд и Ян Копецки.
Положение после СУ8
Поз.
Пилот
Команда/Машина
Команда/Машина
1.
Ралли Монте-Карло: Тьерри Нёвиль сохраняет лидерскую позицию, Ожье и Тянак уступают 45 секунд Тьерри Нёвиль
Hyundai i20 Coupe
2:05.24,6
2.
Ралли Монте-Карло: Тьерри Нёвиль сохраняет лидерскую позицию, Ожье и Тянак уступают 45 секунд Себастьен Ожье
M-Sport Ford Fiesta RS
+45,1
3.
Ралли Монте-Карло: Тьерри Нёвиль сохраняет лидерскую позицию, Ожье и Тянак уступают 45 секунд Отт Тянак
M-Sport Ford Fiesta RS
+45,4
4.
Ралли Монте-Карло: Тьерри Нёвиль сохраняет лидерскую позицию, Ожье и Тянак уступают 45 секунд Яри-Матти Латвала
Toyota Yaris Gazoo Racing
+2.09,7
5.
Ралли Монте-Карло: Тьерри Нёвиль сохраняет лидерскую позицию, Ожье и Тянак уступают 45 секунд Дани Сордо
Hyundai i20 Coupe
+2.57,8
6.
Ралли Монте-Карло: Тьерри Нёвиль сохраняет лидерскую позицию, Ожье и Тянак уступают 45 секунд Крэг Брин
Citroen DS3 Abu Dhabi
+3.04,1
7.
Ралли Монте-Карло: Тьерри Нёвиль сохраняет лидерскую позицию, Ожье и Тянак уступают 45 секунд Андреас Миккельсен
Skoda Fabia R5
+5.50,8
8.
Ралли Монте-Карло: Тьерри Нёвиль сохраняет лидерскую позицию, Ожье и Тянак уступают 45 секунд Элфин Эванс
DMACK M-Sport Ford Fiesta RS
+8.12,1
9.
Ралли Монте-Карло: Тьерри Нёвиль сохраняет лидерскую позицию, Ожье и Тянак уступают 45 секунд Понтус Тидеманд
Skoda Fabia R5
+8.22,4
10.
Ралли Монте-Карло: Тьерри Нёвиль сохраняет лидерскую позицию, Ожье и Тянак уступают 45 секунд Ян Копецки
Skoda Fabia R5
+8.38,2

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 04:06      |      Категория:  Все новости » Спорт
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