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Тьерри Нёвиль упрочил свое лидерство на Ралли Монте-Карло

Пилот Hyundai Тьерри Нёвиль утвердился на первой позиции промежуточного протокола Ралли Монте-Карло по итогам пяти пройденных спецучастков.

Вчерашний трагический день Нёвиль завершил с преимуществом в 7,8 секунды над ближайшим преследователем в лице Себастьена Ожье.

Ралли Монте-Карло: Смерть болельщика, лидерство Тьерри Нёвиля

Тем не менее сегодня с утра Ожье скатился на девятое место: из-за ошибки на скользкой дороге Себастьен заехал в канаву.

Неудачный для француза третий СУ выиграл его напарник по M-Sport Отт Тянак. А на четвертом СУ в серьезную аварию попал Крис Мик: британец вылетел с трассы и сломал подвеску на своей Citroen C3, из-за чего не смог продолжить борьбу на ралли.

Кроме Ожье и Мика, неудача также постигла и Юхо Ханнинена, который серьезно повредил свою Toyota Yaris на пятом СУ. Отмечаем, что после первого дня финн шел третьим.

В результате проблем конкурентов Тянак сумел выйти на второе место в турнирной таблице. Его отставание от Нёвиля составляет 31,7 секунды.

«Сегодня с утра дорога была очень скользкой, – сказал Нёвиль. – Тем не менее баланс автомобиля был на высоте. Немного мешала недостаточная поворачиваемость, но в целом я комфортно управлял машиной».

Ожье, в свою очередь, сумел частично наверстать упущенное на четвертом и пятом СУ, пробившись на третью позицию. Однако теперь четырехкратный чемпион мира отстает от Тьерри на 59 секунд.

Четвертую позицию протокола занимает Яри-Матти Латвала, который уступает лидеру 1 минуту и 21 секунду.

На пятой строчке располагается напарник Нёвиля по Hyundai Дани Сордо, а шестым идет Крэг Брин из Citroen.

Экс-пилот Volkswagen Андреас Миккельсен продолжает доминировать в WRC2, а в общем зачете норвежец занимает седьмое место.

Замыкают топ-десятку Понтус Тидеманд, Элфин Эванс и Брайан Буфье.
Тьерри Нёвиль упрочил свое лидерство на Ралли Монте-Карло
Autosport.com

Результаты готовятсяХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:46      |      Категория:  Все новости » Спорт
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