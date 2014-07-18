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В «Ночной Хоккейной Лиге» Приморья обострилась борьба за попадание в плей-офф

В «Ночной Хоккейной Лиге» Приморья обострилась борьба за попадание в плей-офф
Обзор игр 9 тура НХЛ «Любитель 40+»

«Восток» - «Медведи»1:4

«Молнии» - «Гранит»2:4

«Луч» - «Спарта-Вольфрам»3:2



После Новогодних и Рождественских праздников ветераны «Ночной Хоккейной Лиги» Приморья возобновили матчи отборочного этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 40+».



Центральным матчем тура была игра в Уссурийске, где номинальные хозяева – чугуевский «Восток», идущий на втором месте в турнире, принимал владивостокских «Медведей». Игра носила принципиальный характер, ведь обе команды в этом сезоне претендуют на высокие места в турнирной таблице. Матч первого круга, где «Восток» с минимальным счетом – 2:1 переиграл «Медведей», показал, что все встречи между претендентами будут очень упорными. «Медведи» готовили «сюрприз» своим соперникам за поражение в первом круге и это им удалось! Владивостокцы взяли убедительный реванш за поражение со счетом 4:1 и отодвинули «Восток» на третью строчку в таблице.



В Артеме «Молнии» принимали «Гранит» из Большого Камня. Игра первого круга принесла убедительную победу «Граниту» - 9:2 и «Молнии» горели желанием взять реванш. «Гранит» в этом сезоне довольно уверенно проводит свои игры и просто так раздавать очки не входило в планы большекаменцев. Игра получилась по-настоящему боевой, но «Гранит» все же сумел одолеть своих соперников и во втором, ответном матче - 4:2. «Гранит» выходит на 4 место в турнирной таблице и уверенно претендует на попадание в зону плей-офф.



Еще один принципиальный реванш состоялся в Артеме, где владивостокский «Луч» встречался со «Спартой-Вольфрам». В первом круге «Луч» проиграл «спартанцам» - 2:3 и горел желанием отомстить своим обидчикам. На этот раз «лучистые» оказались сильнее и удачливее своих соперников и праздновали победу со счетом - 3:2. Победа «Луча» позволила команде вернуться в борьбу за заветную четверку, теперь всего лишь 3 очка отделяет команду от зоны плей-офф.



Следующие игры 10 тура состоятся через неделю, 21 января, на ледовых аренах городов Артема и Большого Камня.



Подробная информация о турнире на сайтах ООО «НХЛ» и Федерации Хоккея г. Владивостока:

http://primorye.nhliga.org

http://primorye-hockey.ru



Региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги в Приморском крае

Фото Олега Зеленина

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:46      |      Категория:  Все новости » Спорт
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