ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Хейден Паддон досрочно завершил выступление на Ралли Монте-Карло из-за гибели болельщика Руководство Hyundai Motorsport приняло решение снять с Ралли Монте-Карло Хейдена Паддона после вчерашнего инцидента на первом спецучастке. Хейден потерял контроль над Hyundai i20 Coupe WRC в одном из поворотов. На льду машину занесло на внешний радиус, в результате чего она ударилась о скалу и перевернулась на крышу. Ни Хейден, ни его штурман Джон Кеннард не пострадали, однако автомобиль задел болельщика, получившего несовместимые с жизнью травмы. Ралли Монте-Карло: Смерть болельщика, лидерство Тьерри Нёвиля «Мы опечалены смертью болельщика, – сказал руководитель Hyundai WRC Мишель Нандан. – Из уважения к погибшему мы приняли решение снять с соревнований машину №4 под управлением Хейдена и Джона. Сейчас наши мысли с родными и близкими погибшего. Наши соболезнования». «Я опечален этим инцидентом. Сейчас я всеми мыслями с семьей и друзьями болельщика, – сказал Паддон. – Машина не получила серьезных повреждений. Обидно за команду, которая приложила столько сил, чтобы мы сюда приехали». Другие пилоты Hyundai Дани Сордо и Тьерри Нёвиль, возглавляющий промежуточный протокол, продолжат борьбу на Ралли Монте-Карло.



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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