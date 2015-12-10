Хейден Паддон досрочно завершил выступление на Ралли Монте-Карло из-за гибели болельщика
Руководство Hyundai Motorsport приняло решение снять с Ралли Монте-Карло Хейдена Паддона после вчерашнего инцидента на первом спецучастке.Хейден потерял контроль над Hyundai i20 Coupe WRC в одном из поворотов. На льду машину занесло на внешний радиус, в результате чего она ударилась о скалу и перевернулась на крышу.Ни Хейден, ни его штурман Джон Кеннард не пострадали, однако автомобиль задел болельщика, получившего несовместимые с жизнью травмы.Ралли Монте-Карло: Смерть болельщика, лидерство Тьерри Нёвиля«Мы опечалены смертью болельщика, – сказал руководитель Hyundai WRC Мишель Нандан. – Из уважения к погибшему мы приняли решение снять с соревнований машину №4 под управлением Хейдена и Джона.Сейчас наши мысли с родными и близкими погибшего. Наши соболезнования».«Я опечален этим инцидентом. Сейчас я всеми мыслями с семьей и друзьями болельщика, – сказал Паддон. – Машина не получила серьезных повреждений. Обидно за команду, которая приложила столько сил, чтобы мы сюда приехали».Другие пилоты Hyundai Дани Сордо и Тьерри Нёвиль, возглавляющий промежуточный протокол, продолжат борьбу на Ралли Монте-Карло. Autosport.com Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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