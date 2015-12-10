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Хейден Паддон досрочно завершил выступление на Ралли Монте-Карло из-за гибели болельщика

Руководство Hyundai Motorsport приняло решение снять с Ралли Монте-Карло Хейдена Паддона после вчерашнего инцидента на первом спецучастке.

Хейден потерял контроль над Hyundai i20 Coupe WRC в одном из поворотов. На льду машину занесло на внешний радиус, в результате чего она ударилась о скалу и перевернулась на крышу.

Ни Хейден, ни его штурман Джон Кеннард не пострадали, однако автомобиль задел болельщика, получившего несовместимые с жизнью травмы.

Ралли Монте-Карло: Смерть болельщика, лидерство Тьерри Нёвиля

«Мы опечалены смертью болельщика, – сказал руководитель Hyundai WRC Мишель Нандан. – Из уважения к погибшему мы приняли решение снять с соревнований машину №4 под управлением Хейдена и Джона.

Сейчас наши мысли с родными и близкими погибшего. Наши соболезнования».

«Я опечален этим инцидентом. Сейчас я всеми мыслями с семьей и друзьями болельщика, – сказал Паддон. – Машина не получила серьезных повреждений. Обидно за команду, которая приложила столько сил, чтобы мы сюда приехали».

Другие пилоты Hyundai Дани Сордо и Тьерри Нёвиль, возглавляющий промежуточный протокол, продолжат борьбу на Ралли Монте-Карло.
Хейден Паддон досрочно завершил выступление на Ралли Монте-Карло из-за гибели болельщика
Autosport.com
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
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