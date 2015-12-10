"Адмирал" всухую обыграл "Амур" в дальневосточном дерби

Перед заключительным дальневосточным дерби сезона в состав «Адмирала» из лазарета вернулись три ключевых игрока: Владимир Ткачёв, пропустивший три встречи; Михаил Фисенко, не игравший с 19 ноября и Самвел Мнацян не появлявшийся на льду с 28 ноября. Место на последнем рубеже занял Игорь Бобков, еще ни разу не обыгрывавший «тигров». У «Амура» встречу из-за дисквалификации пропускал капитан Виталий Атюшов.





В первом периоде счет открыл «Адмирал». Во время отложенного штрафа у хозяев, Ткачёв вывел на бросок Саболича, и Роберт не промахнулся, забросив первую шайбу в 2017 году. В стартовом отрезке «моряки» перебросали соперника 16-4.

Второй период оказался безголевым, даже несмотря на то, что команды получили по два удаления.





В заключительном периоде «Адмирал» во главе с Игорем Бобковым сумел сдержать нападение хозяев, а на последней минуте Саболич оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.





"Амур" (Хабаровск) – "Адмирал" (Владивосток) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).





19 января. Хабаровск. «Платинум Арена». 7 100 зрителей. Судьи: Кулаков, Одиньш





«Амур» (08): Метсола (59:03-59:28); Коларж – Лютов, Зогорна – Рамстедт (2) – Куусела; Елесин – Кондратьев-к, Бывальцев – Вяч. Ушенин – Вл. Ушенин; Горохов (2) – Камалов (2), Капустин – Попов – Литовченко; Малевич (2), Назаров – Крысанов – Романцев.





«Адмирал» (06): Бобков; Бартулис-к – Блум, Ткачёв – Саюстов – Саболич; Моррисонн (2) – Волченков, Краснослободцев – Райт (4) – Горшков; Земчёнок – Мнацян, Казаков – Макаренко – Жафяров; Курашов, Плотников – Алексеев – Сигарёв, Фисенко.





Голы:





0:1 Саболич (Ткачёв, Земчёнок, 17:59)





0:2 Саболич (Райт, Моррисонн, 59:25-п.в.)





Броски: 27 (4+10+13) – 27 (16+4+7)





Вбрасывания: 30 (8+13+9) – 23 (4+9+10)





Блокированные броски: 15 (7+3+5) – 13 (4+5+4)





Силовые приемы: 20 (7+7+6) – 21 (6+7+8)





Пресс-служба ХК «Адмирал»