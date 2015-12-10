Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Адмирал" всухую обыграл "Амур" в дальневосточном дерби

"Адмирал" всухую обыграл "Амур" в дальневосточном дерби
Перед заключительным дальневосточным дерби сезона в состав «Адмирала» из лазарета вернулись три ключевых игрока: Владимир Ткачёв, пропустивший три встречи; Михаил Фисенко, не игравший с 19 ноября и Самвел Мнацян не появлявшийся на льду с 28 ноября. Место на последнем рубеже занял Игорь Бобков, еще ни разу не обыгрывавший «тигров». У «Амура» встречу из-за дисквалификации пропускал капитан Виталий Атюшов.



В первом периоде счет открыл «Адмирал». Во время отложенного штрафа у хозяев, Ткачёв вывел на бросок Саболича, и Роберт не промахнулся, забросив первую шайбу в 2017 году. В стартовом отрезке «моряки» перебросали соперника 16-4.

Второй период оказался безголевым, даже несмотря на то, что команды получили по два удаления.



В заключительном периоде «Адмирал» во главе с Игорем Бобковым сумел сдержать нападение хозяев, а на последней минуте Саболич оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.



"Амур" (Хабаровск) – "Адмирал" (Владивосток) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).



19 января. Хабаровск. «Платинум Арена». 7 100 зрителей. Судьи: Кулаков, Одиньш



«Амур» (08): Метсола (59:03-59:28); Коларж – Лютов, Зогорна – Рамстедт (2) – Куусела; Елесин – Кондратьев-к, Бывальцев – Вяч. Ушенин – Вл. Ушенин; Горохов (2) – Камалов (2), Капустин – Попов – Литовченко; Малевич (2), Назаров – Крысанов – Романцев.



«Адмирал» (06): Бобков; Бартулис-к – Блум, Ткачёв – Саюстов – Саболич; Моррисонн (2) – Волченков, Краснослободцев – Райт (4) – Горшков; Земчёнок – Мнацян, Казаков – Макаренко – Жафяров; Курашов, Плотников – Алексеев – Сигарёв, Фисенко.



Голы:



0:1 Саболич (Ткачёв, Земчёнок, 17:59)



0:2 Саболич (Райт, Моррисонн, 59:25-п.в.)



Броски: 27 (4+10+13) – 27 (16+4+7)



Вбрасывания: 30 (8+13+9) – 23 (4+9+10)



Блокированные броски: 15 (7+3+5) – 13 (4+5+4)



Силовые приемы: 20 (7+7+6) – 21 (6+7+8)



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 19:01      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Макс Ферстаппен номинирован на Laureus World Sports Awards
10-12-2015, 21:53, Спорт
Пилот Toro Rosso Макс Ферстаппен номинирован на престижную спортивную премию Laureus World Sports Awards в номинации "Прорыв года". Конкурентами 18-летнего голландца в этой номинации являются сборная...
Подробнее
В сезоне-2015 один из этапов ЧМ по ралли-кроссу пройдет на трассе Ф1 в Барселоне
31-07-2014, 01:40, Спорт
В следующем сезоне один из этапов чемпионата мира по ралли-кроссу пройдет на автодроме Каталунья в Барселоне, который принимает национальные Гран При Формулы 1. Ожидается, что новая...
Подробнее
Юные приморские яхтсмены заняли второе командное место на международной регате
10-08-2016, 18:04, Спорт
6-7 августа на территории Токийского детского парусного центра проходила 23-я Международная всеяпонская парусная регата, которая собрала участников из восьми стран: Япония, Корея, Россия, Новая...
Подробнее
«Шиповка юных» открывает новые имена. Фоторепортаж
16-03-2014, 01:50, Спорт
15-16 марта во Владивостоке проходят краевые финальные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» среди юношей и девушек 1999-2000, 2001-2002 годов рождения. Сразиться за победу собрались более...
Подробнее
Корректировки в правилах WEC сыграли на руку Toyota и Porsche
11-04-2014, 11:50, Спорт
Правила чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) были скорректированы для первых трёх этапов сезона таким образом, чтобы обеспечить дополнительное преимущество участникам, выступающим в...
Подробнее
В Малайзии строится
7-12-2016, 20:05, Спорт
Малазийская компания Motorsports hub Fastrack Iskandar представила проект гоночной трассы, которая в будущем сможет принимать гонки Формулы 1 благодаря наличию категории Grade 1, сообщает Straits...
Подробнее
RAINFOREST CHALLENGE EAST RUSSIA: СЕГОДНЯ ОТКРЫТИЕ
12-08-2015, 09:50, Спорт
В среду, 12 августа, на «Примринге» состоится церемония открытия и презентация участников внедорожных соревнований Rainforest Challenge East Russia. На открытии будет лично присутствовать основатель...
Подробнее
Баскетболисты «Спартака-Приморье» провели открытую тренировку
22-10-2014, 01:49, Спорт
В среду, 22 октября, во Владивостоке пройдет первая домашняя игра Суперлиги, на которой встретятся баскетбольные команды «Спартак-Приморье» и «Иркут». А накануне такого ответственного для приморского...
Подробнее
Приморские гребцы на аутригерах заняли почти весь пьедестал на Чемпионате мира
14-11-2016, 11:03, Спорт
12 ноября в Гонконге завершился ежегодный Чемпионат мира по гребле на лодках аутригер и сурфски. Триумфально на нем выступила команда гребцов из Владивостока - второе место занял Сергей Товкань,...
Подробнее
Приморский кикбоксер Александр Захаров завоевал золотую медаль чемпионата мира
1-11-2015, 00:50, Спорт
Александр Захаров успешно выступил на Чемпионате мира по кикбоксингу в Белграде (Сербия). Кикбоксер из Уссурийска, воспитанник Андрея Подоплелова, выступал в составе сборной России в весовой...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU