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Простота и надежность мобильных туалетов

Простота и удобство таулета для инвалидов играет важную роль в процессе реабилитации больного. Такой тип туалета https://ukrmedshop.ua/reabilitaciya/tualet/tualetnye-stulya незаменим при полной или ограниченной подвижности пациента. Стул является неотъемлемой частью ежедневного обихода инвалида, неважно где он проходит курс лечения - в условиях стационара или дома. Надежность и безопасность изделий также немаловажно при выборе конкретной модели кресла.

Особенности конструкции и эксплуатации

Конструкция туалета включает в свой состав съемное судно различного объема, надежные рамы с подлокотниками, откидные крышки. Простота конструкции не вызывает сложностей в обслуживании мобильного туалета. Для его транспортировки не нужно специальных средств и приспособлений, а чистка занимает всего несколько минут. Для удобства эксплуатации в конструкцию кресла-туалета могут быть включены колесики и тормозное устройство. Подобные модели изделий отлично себя проявили в качестве каталки.

Основные преимущества предложенных туалетных стульев:

продуманная до мелочей конструкция;
многофункциональный режим эксплуатации;
долговечность изделия;
безопасность и комфорт для больного.

Типы

Стабильный спрос на подобные изделия подтолкнул производителей на разработку нескольких разновидностей мобильных туалетов:

складной тип конструкции (позволяет при необходимости транспортировки сложить кресло);
модели с усиленными рамами (рассчитан на эксплуатацию пациентов с превышением средней массы тела);
изделия с откидными подлокотниками (повышают комфорт и надежность эксплуатации);
универсальный вариант (оборудованы колесиками и тормозами).

Универсальные модели отличаются более высокими показателями практичности и комфорта. Например, их можно использовать для выполнения некоторых санитарных манипуляций (купание инвалидов в ванной, принятие душа и т.д.).

Легкие и надежные

Благодаря использованию при изготовлении высокопрочного сплава из облегченного алюминия, стулья для инвалидов обладают минимальным весом, но при этом легко выдерживают критические нагрузки. Для обеспечения максимальной устойчивости, особенно при посещении ванной или при перемещении по скользкому напольному покрытию, ножки стульев оснащаются специальными резиновыми наконечниками, которые предупреждают возможное скольжение кресла.




Опубликовано:   Сегодня, 12:58      |      Категория:  Красота и здоровье
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