Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Alfa Romeo представила базовую модификацию кроссовера Stelvio - автоновости

Alfa Romeo представила базовую модификацию кроссовера Stelvio - автоновостиAlfa Romeo представила базовую модификацию кроссовера Stelvio

Автор фото: фликр.ком

Итальянская компания Alfa Romeo представила «гражданскую» модификацию кроссовера Stelvio.

Еще в ноябре прошлого года в рамках Международного автосалона в Лос-Анджелесе итальянский автопроизводитель представил первый серийный кроссовер в своем модельном ряду – «заряженный» Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde. И только спустя два месяца компания показала стандартный вариант этого автомобиля под названием First Edition.

В отличие от «горячей» версии с битурбированным 2,9-литровым V6 с отдачей в 510 л.с., под капотом стандартной установлен четырехцилиндровый турбомотор с отдачей 280 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической КПП. С таким двигателем автомобиль может разогнаться до первых 100 км/ч за 5,7 секунды, при максимальной скорости в 230 км/ч. Как утверждают в компании, средний уровень потребления топлива в смешанном цикле составляет около 7 литров на каждые 100 км.

В список технического оснащения кроссовера входит: оптика с биксеноновой «начинкой», отделка салона из дорогостоящих пород дерева и натуральной кожи, система обогрева для первого ряда кресел, камера заднего вида, мультимедиа система со встроенным навигатором, система контроля полосы движения, система автоматического торможения и электропривод для пятой двери.

Начальная стоимость такого автомобиля у себя на родине составляет 57 300 евро (приблизительно 3 627 946 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:42      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Datsun продолжает падение - автоновости
18-03-2016, 15:55, Автоновости
Продажи Datsun на российском рынке в феврале сократились на 43%....
Подробнее
Toyota начала принимать заказы на новую комплектацию Land Cruiser Prado - автоновости
7-09-2016, 16:52, Автоновости
Начальная стоимость новой комплектации Style составляет 3 187 000 рублей....
Подробнее
Компания Renault изменила свой прогноз для автомобильного рынка - автоновости
17-09-2015, 09:03, Автоновости
Руководство французского автомобилестроительного концерна Renault пересмотрело свой прогноз для мирового авторынка на текущий год....
Подробнее
Ford представил обновленную версию кроссовера Kuga - автоновости
30-10-2016, 08:44, Автоновости
Американский кроссовер доберется до российского рынка к декабрю....
Подробнее
Hyundai Solaris на российском рынке стал стоить дороже - автоновости
19-10-2015, 06:06, Автоновости
Одна из самых популярных в России иномарок подорожала. Правда, цена базовой версии осталась без изменений....
Подробнее
Немецкие автомобили на мотор-шоу в Лос-Анджелесе демонстрируют рекордные характеристики двигателей
23-11-2013, 09:50, Автоновости
Некоторые из представленных на автомобильном форуме немецких автомобилей уже смело можно считать выдающимися. Вначале создатели седана Mercedes-Benz S 65 AMG — самой «заряженной» версии семейства...
Подробнее
Российские продажи Kia в октябре выросли на 4,1 процента - автоновости
14-11-2016, 09:02, Автоновости
В октябре на российском рынке было продано чуть более 15 тысяч южнокорейских автомобилей....
Подробнее
На улицах Москвы могут появиться беспилотные автомобили-такси - автоновости
21-09-2016, 16:49, Автоновости
Власти Москвы готовы разрешить таксомоторным компаниям использовать "беспилотники"....
Подробнее
«Горячая» Lada Kalina Need for Race появится на рынке не раньше сентября - автоновости
27-07-2015, 11:52, Автоновости
Самая мощная из «заряженных» модификаций отечественной модели Lada Kalina появится в продаже только осенью....
Подробнее
Apple убережет автовладельцев от пользования смартфоном во время движения - автоновости
24-04-2014, 22:40, Автоновости
Американская компания Apple, специализирующаяся на производстве персональных и планшетных компьютеров, смартфонов и программного обеспечения, озаботилась безопасностью владельцев iPhone во время...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU