ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джордж Рассел стал членом молодежной академии Mercedes Молодежная гоночная академия Mercedes пополнилась 18-летним Джорджем Расселом. В сезоне-2016 Джордж занял третье место в общем зачете европейской Формулы 3. В 2017-м он будет выступать в GP3 в составе ART. Кроме Рассела, в молодежную программу немецкой команды также входят Паскаль Верляйн и Эстебан Окон. «Джордж впечатлил своей формой в молодежных категориях. Мы уже давно следим за его успехами, – сказал руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф. – Конечно, его автоспортивная карьера только начинается, но мы уже видим в нем огромный потенциал. Следующим испытанием для Рассела станет GP3. На примере Эстебана мы уже убедились, насколько эффективной базой может стать эта серия для молодого гонщика». Рассел добавил: «Получить поддержку чемпионской команды Ф1 – невероятная возможность. Я горд тем, что мою упорную работу признали таким образом. Я начал работать с командой на симуляторе. И я уже осознал, что значит работать с лучшими специалистами в этой сфере. Они мне помогут стать лучше».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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