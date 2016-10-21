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Джордж Рассел стал членом молодежной академии Mercedes

Молодежная гоночная академия Mercedes пополнилась 18-летним Джорджем Расселом.

В сезоне-2016 Джордж занял третье место в общем зачете европейской Формулы 3. В 2017-м он будет выступать в GP3 в составе ART.

Кроме Рассела, в молодежную программу немецкой команды также входят Паскаль Верляйн и Эстебан Окон.

«Джордж впечатлил своей формой в молодежных категориях. Мы уже давно следим за его успехами, – сказал руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф. – Конечно, его автоспортивная карьера только начинается, но мы уже видим в нем огромный потенциал.

Следующим испытанием для Рассела станет GP3. На примере Эстебана мы уже убедились, насколько эффективной базой может стать эта серия для молодого гонщика».

Рассел добавил: «Получить поддержку чемпионской команды Ф1 – невероятная возможность. Я горд тем, что мою упорную работу признали таким образом.

Я начал работать с командой на симуляторе. И я уже осознал, что значит работать с лучшими специалистами в этой сфере. Они мне помогут стать лучше».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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