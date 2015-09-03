ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Маркус Эрикссон: Подписание Паскаля Верляйна – отличная новость для Sauber Пилот Sauber Маркус Эрикссон поприветствовал заключение контракта швейцарской команды с Паскалем Верляйном. Официально: Паскаль Верляйн – пилот Sauber на сезон-2017 «Это отличная новость как для меня, так и для Sauber, – сказал швед в интервью официальному сайту Ф1. – Паскаль – очень быстрый и уважаемый пилот с хорошим послужным списком. Мы будем подгонять друг друга, тем самым обеспечивая команде развитие и прогресс. Я с нетерпением жду грядущего сезона. Честно говоря, я оцениваю Паскаля очень высоко. Он выиграл чемпионат DTM и является частью семьи Mercedes на протяжении длительного периода времени. Это говорит о том, что команда верит в него. Моя цель – обогнать его. Я ожидаю трудного внутрикомандного сражения, однако это именно то, что нужно, чтобы показывать свой максимум». Кроме того, Маркус остался доволен второй половиной сезона-2016, в которой у Sauber появился новый владелец, благодаря чему финансирование команды возобновилось. «Безусловно, на то, чтобы добыть результат, уходит время. Думаю, вы убедились в том, что во второй половине сезона-2016 мы добились существенного прогресса. Безусловно, в 2017-м мы намерены продолжать прогрессировать. За последние месяцы команду пополнили сильные специалисты, что также положительно скажется на работе. Мы движемся в верном направлении, а два молодых пилота будут стараться изо всех сил давать результат».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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