Маркус Эрикссон: Подписание Паскаля Верляйна – отличная новость для Sauber
Пилот Sauber Маркус Эрикссон поприветствовал заключение контракта швейцарской команды с Паскалем Верляйном.Официально: Паскаль Верляйн – пилот Sauber на сезон-2017«Это отличная новость как для меня, так и для Sauber, – сказал швед в интервью официальному сайту Ф1. – Паскаль – очень быстрый и уважаемый пилот с хорошим послужным списком.Мы будем подгонять друг друга, тем самым обеспечивая команде развитие и прогресс. Я с нетерпением жду грядущего сезона.Честно говоря, я оцениваю Паскаля очень высоко. Он выиграл чемпионат DTM и является частью семьи Mercedes на протяжении длительного периода времени. Это говорит о том, что команда верит в него.Моя цель – обогнать его. Я ожидаю трудного внутрикомандного сражения, однако это именно то, что нужно, чтобы показывать свой максимум».Кроме того, Маркус остался доволен второй половиной сезона-2016, в которой у Sauber появился новый владелец, благодаря чему финансирование команды возобновилось.«Безусловно, на то, чтобы добыть результат, уходит время. Думаю, вы убедились в том, что во второй половине сезона-2016 мы добились существенного прогресса. Безусловно, в 2017-м мы намерены продолжать прогрессировать.За последние месяцы команду пополнили сильные специалисты, что также положительно скажется на работе. Мы движемся в верном направлении, а два молодых пилота будут стараться изо всех сил давать результат».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В то время как уже стали известны некоторые детали о новой Toyota TS050 LMP1, которая выйдет на старт гонок FIA WEC в 2016 году, в Audi пока молчат о том, что изменится в их машине нового поколения....
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!