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Маркус Эрикссон: Подписание Паскаля Верляйна – отличная новость для Sauber

Пилот Sauber Маркус Эрикссон поприветствовал заключение контракта швейцарской команды с Паскалем Верляйном.

Официально: Паскаль Верляйн – пилот Sauber на сезон-2017

«Это отличная новость как для меня, так и для Sauber, – сказал швед в интервью официальному сайту Ф1. – Паскаль – очень быстрый и уважаемый пилот с хорошим послужным списком.

Мы будем подгонять друг друга, тем самым обеспечивая команде развитие и прогресс. Я с нетерпением жду грядущего сезона.

Честно говоря, я оцениваю Паскаля очень высоко. Он выиграл чемпионат DTM и является частью семьи Mercedes на протяжении длительного периода времени. Это говорит о том, что команда верит в него.

Моя цель – обогнать его. Я ожидаю трудного внутрикомандного сражения, однако это именно то, что нужно, чтобы показывать свой максимум».

Кроме того, Маркус остался доволен второй половиной сезона-2016, в которой у Sauber появился новый владелец, благодаря чему финансирование команды возобновилось.

«Безусловно, на то, чтобы добыть результат, уходит время. Думаю, вы убедились в том, что во второй половине сезона-2016 мы добились существенного прогресса. Безусловно, в 2017-м мы намерены продолжать прогрессировать.

За последние месяцы команду пополнили сильные специалисты, что также положительно скажется на работе. Мы движемся в верном направлении, а два молодых пилота будут стараться изо всех сил давать результат».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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