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Чемпионат Дальнего Востока по настольному теннису прошел в Уссурийске

Чемпионат Дальнего Востока по настольному теннису прошел в Уссурийске
Командную победу одержала мужская сборная Приморского края.

10-15 января в спорткомплексе «Локомотив» г. Уссурийска состоялся Чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису.

В турнире приняли участие около 80 спортсменов из различных регионов Дальнего Востока - Хабаровского и Приморского краев, Магаданской, Сахалинской и Амурской областей, республика Саха (Якутия).

В состав судейской коллегии вошли представители Якутии, Хабаровского края, Сахалина и Приморья под руководством главного судьи соревнований Геннадия Кана из Южно-Сахалинска.

Президент Федерации настольного тенниса Приморского края Михаил Бутылев отметил, что уровень подготовки спортсменов и рейтинг игроков растет из года в год.

«Чемпионат такого масштаба в Уссурийске проводился впервые, но, по отзывам участников, все прошло замечательно, и все остались довольны уровнем организации соревнований. Хотя организаторам в начале проведения мероприятия пришлось столкнуться с некоторыми техническими трудностями, они были быстро устранены», - отметил Бутылев.

Приморские теннисисты показали высокий уровень подготовки и по итогам соревнований заняли первое общекомандное место среди мужчин и второе место среди женщин.

В следующем году Чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису будет проходить в Якутии.



Итоги Чемпионата ДВФО по настольному теннису:



Личный зачет (женщины)

1 место - Сафина Виолетта (Владивосток)

2 место - Ванявкина Анастасия (Благовещенск)

3 место - Ноздреватых Антонина (Хабаровск), Кобылина Виктория (Хабаровск)



Личный зачет (мужчины)

1 место - Тимин Егор (Уссурийск)

2 место - Хомутов Михаил (Уссурийск)

3 место - Бутылев Михаил (Уссурийск), Сабарайкин Ньургун (Республика Саха (Якутия)



Парный женский разряд

1 место - Кузьменко Анна (Славянка) – Дударь Алёна (Уссурийск)

2 место – Ноздреватых Антонина (Хабаровск) – Ветрик Евгения (Хабаровск)

3 место - Сафина Виолетта (Владивосток) – Ткачук Дарья (Владивосток); Ванявкина Анастасия (Хабаровск) – Илюхина Арина (Благовещенск)



Парный мужской разряд

1 место - Хомутов Михаил (Уссурийск) – Сапарбаев Нурдин (Уссурийск)

2 место - Черепанов Георгий (Артем) – Пак Василий (Холмск, Сахалин)

3 место - Кылабысов Михаил (Республика Саха (Якутия) – Евсеев Никита (Республика Саха (Якутия)



Смешанный разряд

1 место - Бутылев Михаил (Уссурийск) – Сафина Виолетта (Владивосток)

2 место - Тимин Егор (Уссурийск) – Ноздреватых Антонина (Хабаровск)

3 место - Пешко Олег (Уссурийск) – Карась Галина (Уссурийск-Комсомольск-на-Амуре); Леонов Иван (Сахалинская область) – Ветрик Евгения (Хабаровск)



Командное первенство

Женщины

1 место - Хабаровский край

2 место - Приморский край (Сафина Виолетта, Гулакова Светлана, Медведева Ксения, Ткачук Дарья, Дударь Алена)

3 место - Магаданская область; Республика Саха (Якутия)



Мужчины

1 место - Приморский край (Бутылев Михаил, Тимин Егор, Хомутов Михаил, Рослый Михаил, Алмазов Дмитрий)

2 место - Сахалинская область

3 место - Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)



Фото предоставлены Федерацией настольного тенниса Приморского края

Источник: РИА Приморье

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 06:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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