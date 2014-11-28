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Lifan в прошлом году стал самым популярным китайским брендом в России - автоновости

Lifan в прошлом году стал самым популярным китайским брендом в России - автоновостиLifan в прошлом году стал самым популярным китайским брендом в России

Автор фото: фликр.ком

Китайская компания Lifan в 2016 году заняла первое место по объемам продаж среди всех автопроизводителей их КНР, представленных на российском рынке, сообщает в своем ежемесячном отчете Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По данным аналитиков АЕБ, в прошлом году китайский автопроизводитель реализовал в России 17 460 автомобилей, что на 15,4% превышает результаты 2015 года. Таким образом, Lifan уже шестой год подряд становится самым популярным у российских потребителей автопроизводителем из Поднебесной.

В декабре объем продаж автомобилей Lifan на территории РФ был зафиксирован на уровне 1 820 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель, напротив, сократился более чем на четверть (-28,7%).

«2016 год для нас был довольно успешным, и мы постараемся сохранить эти показатели в 2017 году. Кроме того мы продолжим реализацию финансовых программ и стимулирующих акций, которые позволяют приобретать автомобили Lifan с максимальной выгодой», – прокомментировал годовые результаты заместитель генерального директора российского подразделения компании Ван Сяолун.

Драйверами продаж для компании в 2016 году стали кроссоверы X60 и X50, а также седан Solano II, который появился в продаже в России только осенью. Еще одной новинкой в прошлом году стала обновленная модификация кроссовера X60 FL. В текущем же году Lifan планирует пополнить модельный ряд «820-ым» седаном.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:59      |      Категория:  Автоновости
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