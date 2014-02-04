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Geely планирует пополнить свою российскую линейку - автоновости

Geely планирует пополнить свою российскую линейку - автоновостиGeely планирует пополнить свою российскую линейку

Автор фото: фликр.ком

Китайская компания Geely анонсировала появление на российском рынке нового седана премиум-класса Emgrand GT, который в других странах более известен как GC9.

Впервые премиальный китайский седан был представлен для российского авторынка еще в августе прошлого года в рамках Московского международного автосалона (ММАС-2016). Тогда планировалось, что популярный у себя на родине седан появится в продаже на территории РФ в конце 2016 года. Однако, этот процесс несколько затянулся. Предполагается, что дата выхода была перенесена из-за вступления в силу нового Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», согласно которому все автомобили, предназначенные для реализации в России, должны оснащаться отечественной системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Впрочем, сейчас даже ориентировочные даты начала продаж не называются.

Как отмечали официальные представители компании еще на ММАС-2016, стараниями китайских инженеров автомобиль был адаптирован для эксплуатации в условиях сурового российского климата. В списке дополнительных опций значатся: проекционный дисплей, панорамная крыша, информационно-развлекательный комплекс со встроенной навигацией, а также системы слежения за «слепыми» зонами, кругового обзора и предотвращения фронтальных столкновений.

Под капотом седана установлен турбированный 1,8-литровый силовой агрегат с отдачей 163 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической КПП.

Предполагается, что серийное производство Geely Emgrand GT для российского рынка будет налажено на мощностях белорусского предприятия «Белджи».


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:04      |      Категория:  Автоновости
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