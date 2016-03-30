Андрей Каргинов: Маршрут «Африки-2017» был сложнее «Дакара» прошлых лет
Пилот «КАМАЗ-Мастер» Андрей Каргинов в интервью АВТОСПОРТ.com.ru прокомментировал успех своего экипажа в категории грузовиков на «Африка Эко Рейс-2017»."Африка Эко Рейс": Владимир Васильев одержал победу в абсолюте, а экипаж Андрея Каргинова стал лучшим в категории грузовиков«Символично получилось, что ровно десять лет назад я был в Африке в роли ночного механика, а теперь я уже за рулем боевого КАМАЗа еду по боевой трассе, – сказал Андрей. – Впечатления незабываемые.Здорово побывать в новых местах, тем более таких легендарных, о которых мы наслышаны еще с того самого традиционного «Дакара».Гонка запомнилась песчаными труднопроходимыми мавританскими участками, где даже по горизонтальной поверхности машина ехала с огромным трудом. Мы легко проходим большие дюны, а тут, казалось бы, элементарная горизонтальная поверхность, а машина не едет. Таким образом, гонка получилась впечатляющей, запоминающейся и интересной.Могу сказать, что маршрут «Африки» этого года был даже сложнее, чем маршруты «Дакара» прошлых лет: сложнее песчаными спецучастками, дюнами, камнями. Здорово, что удалось выиграть эту гонку.Что касается соперников, то их никогда нельзя недооценивать. Мы никогда не приезжаем на гонки с пренебрежительным отношением к соперникам, потому что к соревнованиям готовятся все без исключения и все хотят победить.Было видно по ходу гонки, что все борются. На таких соревнованиях никто не застрахован от неудач. Все понимают, что у кого-то могут возникнуть проблемы, поэтому бдительность терять нельзя».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Сочи Автодром и AUTOSPORT.com.ru рады объявить о проведении грандиозного конкурса, который по уже сложившейся традиции пройдет с 31 марта по 24 апреля 2016 года на нашем сайте. Главным призом станут...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!