ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Андрей Каргинов: Маршрут «Африки-2017» был сложнее «Дакара» прошлых лет Пилот «КАМАЗ-Мастер» Андрей Каргинов в интервью АВТОСПОРТ.com.ru прокомментировал успех своего экипажа в категории грузовиков на «Африка Эко Рейс-2017». "Африка Эко Рейс": Владимир Васильев одержал победу в абсолюте, а экипаж Андрея Каргинова стал лучшим в категории грузовиков «Символично получилось, что ровно десять лет назад я был в Африке в роли ночного механика, а теперь я уже за рулем боевого КАМАЗа еду по боевой трассе, – сказал Андрей. – Впечатления незабываемые. Здорово побывать в новых местах, тем более таких легендарных, о которых мы наслышаны еще с того самого традиционного «Дакара». Гонка запомнилась песчаными труднопроходимыми мавританскими участками, где даже по горизонтальной поверхности машина ехала с огромным трудом. Мы легко проходим большие дюны, а тут, казалось бы, элементарная горизонтальная поверхность, а машина не едет. Таким образом, гонка получилась впечатляющей, запоминающейся и интересной. Могу сказать, что маршрут «Африки» этого года был даже сложнее, чем маршруты «Дакара» прошлых лет: сложнее песчаными спецучастками, дюнами, камнями. Здорово, что удалось выиграть эту гонку. Что касается соперников, то их никогда нельзя недооценивать. Мы никогда не приезжаем на гонки с пренебрежительным отношением к соперникам, потому что к соревнованиям готовятся все без исключения и все хотят победить. Было видно по ходу гонки, что все борются. На таких соревнованиях никто не застрахован от неудач. Все понимают, что у кого-то могут возникнуть проблемы, поэтому бдительность терять нельзя».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Сочи Автодром и AUTOSPORT.com.ru рады объявить о проведении грандиозного конкурса, который по уже сложившейся традиции пройдет с 31 марта по 24 апреля 2016 года на нашем сайте. Главным призом станут... Подробнее ... Подробнее Перед началом гоночного уик-энда Гран При Канады россиянин Даниил Квят заявил, что оставил в прошлом неудачную гонку в Монако и сосредоточен на настоящем. «Гонка в Монако уже прошла, про события в... Подробнее Для любителей фотосъемки сайт GPUpdate.net периодически возвращается к своей рубрике "История одной фотографии", в которой фотограф рассказывает о том, как ему удалось сделать тот или иной снимок.... Подробнее Ошибка в записи стенограммы привела к штрафу в 1000 евро.... Подробнее 19 июля во Владивостоке в рамках парусного фестиваля «Кубок «Семь футов» -2014 стартовали Гонки Флота. На старт вышли 57 яхт в 8-ми зачетных группах. Впервые за весь сезон в соревнованиях приняли... Подробнее Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон коротко прокомментировал свое третье место по итогам Гран При Монако. На протяжении 64 кругов англичанин уверенно лидировал на дистанции, но все изменил выезд на... Подробнее Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова получила медаль за второе место среди женщин в своей категории. Всего в гонке участвовали девять женщин, три из них в категории мотоциклы. Лучшее время... Подробнее 20 июля молодежный состав «Луча-Энергии» проведет очередной матч в рамках Первенства России по футболу среди команд третьей лиги зона Дальний Восток. На стадионе «Юность» желто-синие встретятся с... Подробнее Более 70 спортсменов приняли участие в турнире по кикбоксингу, который состоялся в субботу, 16 мая. Дети школьного возраста соревновались в рамках первенства Владивостока по кикбоксингу, после... Подробнее