В предстоящие выходные на льду Амурского залива откроют буерный сезон
21 и 22 января во Владивостоке, на льду Амурского залива, в районе станции «Чайка», состоится открытие буерного сезона - открытый кубок командующего КТОФ. Буеристы сразятся с ветром на двух классах: взрослом «DN» и детском «Оптимист Ледовый». Справка Буер - это ледовая яхта или яхта на коньках. Вместо киля – рама, конструкцию довершает единственный парус. Управление во многом схоже с управлением яхтой. Экипаж буера состоит из одного человека. При хорошем ветре ледовая лодка способна развивать скорость до 100-150 км/ч. Во Владивостоке первые соревнования по буерному спорту проводились в 70-х годах 20 века, на лёд выходило несколько десятков лодок, этот вид спорта был доступен и популярен. В последние годы владивостокские юные и опытные спортсмены принимают активное участие в гонках на буерах и занимают призовые места на Чемпионатах России, Европы и мира и достигают высоких результатов. Так, в прошлом году воспитанница детской буерной секции яхт-клуба «Семь футов» 9-летняя Полина Артюх заняла второе место в Первенстве мира в классе "Оптимист ледовый". В выходные во Владивостоке ожидается сильный северный ветер, но, похоже, он только раззадорил буеристов. Свое участие в соревнованиях подтвердило 20 спортсменов, что существенно больше, чем в предыдущие годы. За руль буера сядут и юные представители данного вида спорта. Старт первой гонки будет дан в 13 часов. Организационный сбор, построение, поднятие флага – в 11 ч.
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