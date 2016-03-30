ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В предстоящие выходные на льду Амурского залива откроют буерный сезон



21 и 22 января во Владивостоке, на льду Амурского залива, в районе станции «Чайка», состоится открытие буерного сезона - открытый кубок командующего КТОФ. Буеристы сразятся с ветром на двух классах: взрослом «DN» и детском «Оптимист Ледовый».

Справка

Буер - это ледовая яхта или яхта на коньках. Вместо киля – рама, конструкцию довершает единственный парус. Управление во многом схоже с управлением яхтой. Экипаж буера состоит из одного человека. При хорошем ветре ледовая лодка способна развивать скорость до 100-150 км/ч.

Во Владивостоке первые соревнования по буерному спорту проводились в 70-х годах 20 века, на лёд выходило несколько десятков лодок, этот вид спорта был доступен и популярен.

В последние годы владивостокские юные и опытные спортсмены принимают активное участие в гонках на буерах и занимают призовые места на Чемпионатах России, Европы и мира и достигают высоких результатов. Так, в прошлом году воспитанница детской буерной секции яхт-клуба «Семь футов» 9-летняя Полина Артюх заняла второе место в Первенстве мира в классе "Оптимист ледовый".

В выходные во Владивостоке ожидается сильный северный ветер, но, похоже, он только раззадорил буеристов. Свое участие в соревнованиях подтвердило 20 спортсменов, что существенно больше, чем в предыдущие годы. За руль буера сядут и юные представители данного вида спорта. Старт первой гонки будет дан в 13 часов. Организационный сбор, построение, поднятие флага – в 11 ч.





Пресс-центр яхт-клуба "Семь Футов"



Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Вчера, 23:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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