ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кими Райкконен стал спортивным послом Финляндии Финнское правительство наградило гонщика Ferrari Кими Райкконена почетным титулом национального спортивного посла во время церемонии Sport Gala в Хельсинки во вторник вечером. Райкконен получил престижный титул от премьер-министра страны Юхи Сипили. Причем до последнего момента никто не знал о присутствии Кими на мероприятии. «Я не привык говорить официальные речи, — заявил Райкконен. — Но хотелось бы пожелать всего наилучшего как победителям, так и тем, кому не достались награды в этом году. Я хотел бы подчеркнуть то, насколько для меня важна поддержка семьи, коллег и всех сотрудников Ferrari, с которыми я работаю уже так много лет».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:07 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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