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Кими Райкконен стал спортивным послом Финляндии

Финнское правительство наградило гонщика Ferrari Кими Райкконена почетным титулом национального спортивного посла во время церемонии Sport Gala в Хельсинки во вторник вечером.

Райкконен получил престижный титул от премьер-министра страны Юхи Сипили. Причем до последнего момента никто не знал о присутствии Кими на мероприятии.

«Я не привык говорить официальные речи, — заявил Райкконен. — Но хотелось бы пожелать всего наилучшего как победителям, так и тем, кому не достались награды в этом году.

Я хотел бы подчеркнуть то, насколько для меня важна поддержка семьи, коллег и всех сотрудников Ferrari, с которыми я работаю уже так много лет».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:07      |      Категория:  Все новости » Спорт
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