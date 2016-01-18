Кими Райкконен стал спортивным послом Финляндии

Финнское правительство наградило гонщика Ferrari Кими Райкконена почетным титулом национального спортивного посла во время церемонии Sport Gala в Хельсинки во вторник вечером.Райкконен получил престижный титул от премьер-министра страны Юхи Сипили. Причем до последнего момента никто не знал о присутствии Кими на мероприятии.«Я не привык говорить официальные речи, — заявил Райкконен. — Но хотелось бы пожелать всего наилучшего как победителям, так и тем, кому не достались награды в этом году.Я хотел бы подчеркнуть то, насколько для меня важна поддержка семьи, коллег и всех сотрудников Ferrari, с которыми я работаю уже так много лет».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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