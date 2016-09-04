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Себастьен Ожье: На Ралли Монте-Карло я применю прагматичный подход

Действующий чемпион WRC Себастьен Ожье заявил, что из-за недостатка времени за рулем нового автомобиля Ford Fiesta ему придется применить прагматичный подход в преддверии Ралли Монте-Карло.

Последние три года француз не оставлял никому из соперников шансов на этом этапе, однако сейчас он сменил Volkswagen Polo R на автомобиль команды M-Sport.

Спустя пять недель после подписания соглашения Ожье признался, что ему ко многому придется привыкнуть.

«Этот сезон будет новым во всех смыслах этого слова — новая эра, автомобиль и команда, — признался раллист официальному сайту WRC. — В ралли многое определяет опыт, поэтому я бы хотел больше времени провести с командой. Тем не менее за последний месяц мы многому научились.

За годы я привык применять прагматичный подход и концентрироваться на текущей работе. Предстоящая неделя — не исключение. Нам не хватило времени на подготовку, но мы всё равно намерены приложить все усилия на первом этапе.

На прошлой неделе мы пару дней тестировали автомобиль в типичных для Монте-Карло условиях. Секреты успеха на этом ралли: правильный выбор резины, способность предугадать условия и уровень сцепления. Если нам удастся выполнить эти пункты, продолжая расти, как команда, то мы окажемся в хорошем положении.

Мне везло на Ралли Монте-Карло, но я всегда остаюсь на чеку на этом сложном историческом этапе. Это ралли отличается от остальных, так что при хорошем раскладе ты понимаешь, что сделал всё, что в твоих силах».

Руководитель команды Малкольм Уилсом согласился, что Ожье совсем поздно перешел в коллектив и еще не до конца привык к автомобилю, однако это совсем не повод списывать его со счетов.

«Все всегда хотят большего, особенно в нашем случае, — заявил Уилсон. — Себастьен, конечно, профессионал, но стартовать ему придется в невыгодном положении. Тем не менее если уж кто-то сможет выйти из него победителем, то только Себастьен Ожье».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
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