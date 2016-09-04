Сильнейшие бойцы Приморья по смешанному боевому единоборству ММА сразятся за титулы чемпионов

В субботу, 4 февраля, в спорткомплексе «Олимпиец» состоятся Чемпионат и Первенство Приморского края по смешанному боевому единоборству (ММА). В турнире будут участвовать сильнейшие бойцы со всего Приморья.

Соревнования организованы краевой федерацией СБЕ ММА при поддержке администрации Приморского края.





Как отметил руководитель федерации СБЕ ММА Приморского края Денис Григорьев, в 2017 году пройдет уже пятый официальный краевой чемпионат. Первенство среди юношей 16-17 лет состоится в третий раз.

- Все спортсмены прошли предварительный отбор в городских и районных турнирах. Среди участников на ринг наряду с новичками соревнований краевого уровня выйдут опытные бойцы - победители и призеры Приморья, Дальнего Востока, а также профессиональных турниров. Зрители увидят зрелищные и бескомпромиссные поединки, - подчеркнул Денис Григорьев.





Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов, повышения квалификации судей, тренеров и уровня подготовки спортсменов, развития и популяризации смешанного боевого единоборства ММА.

В турнире будут участвовать универсальные бойцы, владеющие различными видами единоборств. В поединках по смешанному боевому единоборству ММА разрешается применять весь арсенал технических приемов и действий единоборств, как в стойке, так и в партере (ограничения указаны в Положении соревнований). Соревнования пройдут в следующих возрастных подгруппах и весовых категориях:

старшие юноши 16-17 лет: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 73 кг, 77,1 кг, 84 кг, 93 кг;

взрослые 18 лет и старше: 61,2 кг, 65,8 кг, 70,3 кг, 77,1 кг, 84 кг, 93 кг, свыше 93 кг.

Спортсмены от 16 до 21 года обязаны использовать в поединках защитный боксерский шлем, соперник также должен выступать в шлеме.

Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями и грамотами департамента физической культуры и спорта Приморского края. Чемпионы соревнований в каждой весовой категории войдут в основной состав краевой сборной по смешанному боевому единоборству, призеры будут включены в резервный состав. Все они получат право участвовать в Чемпионате Дальневосточного федерального округа.





Программа соревнований, 4 февраля (суббота)

08:00 - контрольное взвешивание, жеребьевка

10:00 - Начало предварительных поединков.

14:00 - Торжественное открытие.

14:30 – полуфинальные поединки, финалы.

17.30 – награждение победителей и призеров.





Поклонников боевых единоборств ожидают зрелищные поединки, вход для зрителей по билетам. Справки по телефонам: 8(423) 272-00-00, 264-24-50.





Место проведения соревнований: г. Владивосток, спорткомплекс «Олимпиец», ул. Батарейная, 2.





Вниманию СМИ! Для работы на мероприятии представителям СМИ необходимо будет получить аккредитацию. Информация об аккредитации будет разослана дополнительно.





Пресс-служба федерации СБЕ ММА ПК http://mmapk.ru/

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