Сильнейшие бойцы Приморья по смешанному боевому единоборству ММА сразятся за титулы чемпионов
В субботу, 4 февраля, в спорткомплексе «Олимпиец» состоятся Чемпионат и Первенство Приморского края по смешанному боевому единоборству (ММА). В турнире будут участвовать сильнейшие бойцы со всего Приморья.
Соревнования организованы краевой федерацией СБЕ ММА при поддержке администрации Приморского края.
Как отметил руководитель федерации СБЕ ММА Приморского края Денис Григорьев, в 2017 году пройдет уже пятый официальный краевой чемпионат. Первенство среди юношей 16-17 лет состоится в третий раз.
- Все спортсмены прошли предварительный отбор в городских и районных турнирах. Среди участников на ринг наряду с новичками соревнований краевого уровня выйдут опытные бойцы - победители и призеры Приморья, Дальнего Востока, а также профессиональных турниров. Зрители увидят зрелищные и бескомпромиссные поединки, - подчеркнул Денис Григорьев.
Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов, повышения квалификации судей, тренеров и уровня подготовки спортсменов, развития и популяризации смешанного боевого единоборства ММА.
В турнире будут участвовать универсальные бойцы, владеющие различными видами единоборств. В поединках по смешанному боевому единоборству ММА разрешается применять весь арсенал технических приемов и действий единоборств, как в стойке, так и в партере (ограничения указаны в Положении соревнований). Соревнования пройдут в следующих возрастных подгруппах и весовых категориях:
взрослые 18 лет и старше: 61,2 кг, 65,8 кг, 70,3 кг, 77,1 кг, 84 кг, 93 кг, свыше 93 кг.
Спортсмены от 16 до 21 года обязаны использовать в поединках защитный боксерский шлем, соперник также должен выступать в шлеме.
Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями и грамотами департамента физической культуры и спорта Приморского края. Чемпионы соревнований в каждой весовой категории войдут в основной состав краевой сборной по смешанному боевому единоборству, призеры будут включены в резервный состав. Все они получат право участвовать в Чемпионате Дальневосточного федерального округа.
Программа соревнований, 4 февраля (суббота)
08:00 - контрольное взвешивание, жеребьевка
10:00 - Начало предварительных поединков.
14:00 - Торжественное открытие.
14:30 – полуфинальные поединки, финалы.
17.30 – награждение победителей и призеров.
Поклонников боевых единоборств ожидают зрелищные поединки, вход для зрителей по билетам. Справки по телефонам: 8(423) 272-00-00, 264-24-50.
Место проведения соревнований: г. Владивосток, спорткомплекс «Олимпиец», ул. Батарейная, 2.
Вниманию СМИ! Для работы на мероприятии представителям СМИ необходимо будет получить аккредитацию. Информация об аккредитации будет разослана дополнительно.
Пресс-служба федерации СБЕ ММА ПК http://mmapk.ru/
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