Opel отправил в отставку минивэн Meriva - автоновости
Opel отправил в отставку минивэн Meriva
Автор фото: неткаршоу.ком
Немецкая компания Opel представила совершенно новый компактный кроссовер Crossland X.
Спустя четырнадцать лет после самой первой презентации минивэна Meriva, руководство немецкого автопроизводителя приняло решение заменить эту модель на что-то более современное. И этим «чем-то» стал новый компактный представитель SUV-сегмента под названием Crossland X. Первая публичная премьера новинки назначена на март текущего года, однако основные подробности известны уже сейчас.
В основу новинки легла модульная платформа французского альянса PSA Peugeot Citroen – EMP2 – аналогичная сейчас используется в конструкции Peugeot 2008. Габаритные размеры автомобиля составляют: 4 212 мм в длину, 1 765 мм в ширину и 1 590 мм в высоту. Объем багажного отделения варьеруется от конфигурации салона – по умолчанию в багажник помещается до 410 литров груза, а если подвинуть задний ряд кресел на 150 мм вперед, то полезный объем вырастет до 520 литров. Кроме того, их можно просто сложить и тогда в Crossland X можно будет загрузить до 1 255 литров.
К сожалению, подробной информации о моторной гамме автопроизводитель пока не предоставил, однако уже известно, что в нее войдут бензиновые 1,2-литровые моторы из семейства PureTech с отдачей от 82 л.с. до 130 л.с., а также дизельные 1,6-литровые силовые агрегаты мощностью до 120 л.с.. В зависимости от комплектации, они будут поставляться с механическими и автоматическими КПП.
В список стандартного оборудования входит: система предотвращения фронтальных столкновений, система мониторинга «слепых» зон, система распознавания дорожных знаков, система контроля полосы движения, панорамная крыша, камера заднего вида, а также мультимедиа-система с 8-дюймовым дисплеем.
Серийное производство автомобиля будет налажено на предприятии General Motors в городе Сарагос, где ранее собирали минивэн Мерива. Как уже было сказано, официальная презентация новинки состоится в марте этого года в рамках Международного автосалона в Женеве.
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!