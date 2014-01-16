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«Зебры» в Москве будут загораться синхронно со светофорами - автоновости

«Зебры» в Москве будут загораться синхронно со светофорами - автоновости«Зебры» в Москве будут загораться синхронно со светофорами

Автор фото: фликр.ком

Московские переходы оборудовали специальными светодиодными полосами, которые синхронизированы со светофорами.

Речь идет о двухцветных светящихся полосах, дублирующих полосы дорожной разметки. Нововведение, которое в экспериментальном порядке появилось на улицах Москвы, уже успели окрестить «лежачими светофорами». Полосы такой «зебры» загораются зеленым или красным цветом одновременно с включением соответствующего сигнала светофора. Разработчики уверены, что подсветка дорожной разметки привлечет внимание водителя к изменению цвета сигнала светофора и заставит его внимательнее вести себя на пешеходном переходе.

На сегодняшний день «лежачими светофорами» уже оборудовано пять пешеходных переходов в разных концах города (в том числе, на особо опасных участках Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы). О новом устройстве, установленном для увеличения уровня безопасности москвичей, журналистам рассказал глава ЦОДД (Центра организации дорожного движения) Вадим Юрьев. По словам господина Юрьева, нововведение должно сработать как «психологический фактор», который удержит водителя и пешеходов от необдуманного движения не на свой сигнал светофора. В случае, если опыт окажется удачным (например, количество ДТП и случае наезда транспорта на пешеходов сократится), такие светодиодные «зебры» появятся и на других сложных перекрестках Москвы.

Напомним, ранее сообщалось, что на некоторых пешеходных переходах Москвы появятся также «приподнятые» над уровнем проезжей части пешеходные «зебры». Небольшое возвышение сработает по аналогии с «лежачими полицейскими» - искусственные неровности дороги заставляют автомобилистов снижать скорость, чтобы не повредить автомобиль.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:06      |      Категория:  Автоновости
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