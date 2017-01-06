ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ FIA одобрила продажу коммерческих прав Ф1 Liberty Media На внеочередном заседании Всемирного совета по автоспорту FIA одобрила продажу коммерческих прав Ф1 медиа-корпорации Liberty Media. Liberty Media приобрела первоначальный пакет акций — 18,7 процентов — у материнской компании Ф1 Delta Topco, после чего выразила намерение приобрести 100 процентов акций. Во вторник Liberty Media получила одобрение со стороны собственных акционеров, и теперь финальное согласие было получено и от FIA. «Во время заседания представители нового владельца подробно изложили свою стратегию, — сказано в заявлении, изданном Всемирным советом по автоспорту. — Члены совета смогли задать вопросы о специфике соглашения, сотрудничестве с FIA и планах Liberty. Liberty, FIA и Formula One Group намерены сотрудничать, чтобы обеспечить дальнейший успех и развитие чемпионата мира Ф1 в долгосрочной перспективе. Решение Всемирного совета по автоспорту подтверждает веру FIA в Liberty Media, как в организацию, имеющую опыт работы в спортивном и развлекательном сегментах. Это, безусловно, обеспечит дальнейшее развитие чемпионата мира Ф1. У FIA останется один процент акций Delta Topco. В рамках сделки между нынешним владельцем коммерческих прав Ф1 компанией CVC и Liberty Media, а также в соответствии с соглашениями между FIA и Группой компаний Ф1, FIA будет вовлечена в процесс продажи на таких же условиях, что CVC и остальные акционеры. FIA надеется на сотрудничество с новыми владельцами Formula One Group с целью дальнейшего развития Ф1».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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