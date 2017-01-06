FIA одобрила продажу коммерческих прав Ф1 Liberty Media
На внеочередном заседании Всемирного совета по автоспорту FIA одобрила продажу коммерческих прав Ф1 медиа-корпорации Liberty Media.Liberty Media приобрела первоначальный пакет акций — 18,7 процентов — у материнской компании Ф1 Delta Topco, после чего выразила намерение приобрести 100 процентов акций.Во вторник Liberty Media получила одобрение со стороны собственных акционеров, и теперь финальное согласие было получено и от FIA.«Во время заседания представители нового владельца подробно изложили свою стратегию, — сказано в заявлении, изданном Всемирным советом по автоспорту. — Члены совета смогли задать вопросы о специфике соглашения, сотрудничестве с FIA и планах Liberty.Liberty, FIA и Formula One Group намерены сотрудничать, чтобы обеспечить дальнейший успех и развитие чемпионата мира Ф1 в долгосрочной перспективе.Решение Всемирного совета по автоспорту подтверждает веру FIA в Liberty Media, как в организацию, имеющую опыт работы в спортивном и развлекательном сегментах. Это, безусловно, обеспечит дальнейшее развитие чемпионата мира Ф1.У FIA останется один процент акций Delta Topco. В рамках сделки между нынешним владельцем коммерческих прав Ф1 компанией CVC и Liberty Media, а также в соответствии с соглашениями между FIA и Группой компаний Ф1, FIA будет вовлечена в процесс продажи на таких же условиях, что CVC и остальные акционеры.FIA надеется на сотрудничество с новыми владельцами Formula One Group с целью дальнейшего развития Ф1».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Рекордное количество участников собрали Чемпионат и Первенство Дальнего Востока по тхэквондо. Более 400-т спортсменов боролись во Владивостоке за награды и право защищать честь региона на российских...
В минувшие выходные, 2 и 3 июля, во Владивостоке состоялись сразу две парусные регаты – Чемпионат и Первенство, посвященные празднованию 156-летию города. Всего в соревнованиях приняло участие более...
Большинство команд выступают против повышения прижимной силы машин в 2017 году. Ранее сообщалось, что коллективы постепенно начинают работу над проектом в рамках нового регламента, но, по информации...
Пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо не уверен, что австрийская компания, которая производит всемирно известные энергетические напитки, намерена покинуть Формулу 1. В начале 2015 года RBR серьезно...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!