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FIA одобрила продажу коммерческих прав Ф1 Liberty Media

На внеочередном заседании Всемирного совета по автоспорту FIA одобрила продажу коммерческих прав Ф1 медиа-корпорации Liberty Media.

Liberty Media приобрела первоначальный пакет акций — 18,7 процентов — у материнской компании Ф1 Delta Topco, после чего выразила намерение приобрести 100 процентов акций.

Во вторник Liberty Media получила одобрение со стороны собственных акционеров, и теперь финальное согласие было получено и от FIA.

«Во время заседания представители нового владельца подробно изложили свою стратегию, — сказано в заявлении, изданном Всемирным советом по автоспорту. — Члены совета смогли задать вопросы о специфике соглашения, сотрудничестве с FIA и планах Liberty.

Liberty, FIA и Formula One Group намерены сотрудничать, чтобы обеспечить дальнейший успех и развитие чемпионата мира Ф1 в долгосрочной перспективе.

Решение Всемирного совета по автоспорту подтверждает веру FIA в Liberty Media, как в организацию, имеющую опыт работы в спортивном и развлекательном сегментах. Это, безусловно, обеспечит дальнейшее развитие чемпионата мира Ф1.

У FIA останется один процент акций Delta Topco. В рамках сделки между нынешним владельцем коммерческих прав Ф1 компанией CVC и Liberty Media, а также в соответствии с соглашениями между FIA и Группой компаний Ф1, FIA будет вовлечена в процесс продажи на таких же условиях, что CVC и остальные акционеры.

FIA надеется на сотрудничество с новыми владельцами Formula One Group с целью дальнейшего развития Ф1».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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