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На долю российского авторынка приходится всего 1,5% продаж новых автомобилей в мире - автоновости

На долю российского авторынка приходится всего 1,5% продаж новых автомобилей в мире - автоновостиНа долю российского авторынка приходится всего 1,5% продаж новых автомобилей в мире

Автор фото: фликр.ком

На мировом автомобильном рынке по итогам 2016 года реализовано в общей сложности 93,25 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Таким образом, количество продаж новых машин на планете за год увеличилось на 4,6%, о чем свидетельствуют данные консалтинговой компании LMC Automotive. Напомним, что, по статистике Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России за минувший год приобретено в общей сложности 1,43 млн. Таким образом, на долю РФ пришлось порядка полутора процентов от общемировых продаж новых легковых и легких коммерческих авто.

В рейтинге стран с самой высокой емкостью авторынка Россия по результатам прошлого года занимает тринадцатое место. Отметим, что годом ранее РФ держалась на двенадцатой строчке рейтинга. Сейчас двенадцатое место занимает Мексика, которой удалось сдвинуть Россию на одну позицию вниз, не смотря на то, что в странах Латинской Америки продажи новых автомобилей сократились за год на 14,1%.

Первое место по количеству реализованных автомобилей в мире по-прежнему занимает Китайская народная республика, на долю которого приходится каждый четвертый продаваемый в мире автомобиль (26% от общемирового авторынка по итогам 2016 года). На втором месте традиционно расположились США с долей порядка 19% от всех продаваемых в мире машин. Третью строчку заняла Япония, авторынок которой занимает около пяти процентов от общемирового. Кроме того, в пятерку стран с самыми высокими показателями емкости авторынка вошли Германия (бессменный лидер европейского региона по данному показателю) и Индия.

Позиции с шестой по одиннадцатую занимают Великобритания, Франция, Бразилия, Канада, Италия и Южная Корея соответственно. Стоит отметить, что на долю пятнадцати крупнейших авторынков мира (в этот список входит и наша страна) приходится порядка 75% всех реализованных в прошедшем году новых машин.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:52      |      Категория:  Автоновости
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