ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Pirelli проведет дополнительные тесты дождевой резины Pirelli получила разрешение провести дополнительные тесты дождевой резины, чтобы лучше подготовиться к предстоящему сезону. После прошлогоднего Гран При Бразилии многие критиковали работу дождевой резины Pirelli, которая не могла эвакуировать достаточный объем воды, а также медленно прогревалась. Работа новой дождевой резины в предстоящем сезоне будет в фокусе внимания, поскольку теперь старты в дождь будут проходить с места, даже если первые несколько кругов пелотон двигался за автомобилем безопасности. Окончательно правило должно быть подписано Всемирным советом по автоспорту. После обсуждения этого вопроса на заседании Комиссии Ф1 в Женеве во вторник было решено предоставить Pirelli возможность провести дополнительный тест дождевой резины. Двухдневное испытание пройдет также с участием одного из модифицированных автомобилей-2015 Ferrari, Mercedes или Red Bull Racing. Пока неизвестно, где именно состоятся тесты. На прошлой наделе руководитель автоспортивного подразделения Pirelli Пол Хембри в интервью AUTOSPORT.com признался, что компания намерена улучшить прогревочные характеристики дождевой резины, тогда как данными промежуточной резины шинники пока довольны. «В этом сезоне мы продолжим работать только над дождевой резиной, чтобы ускорить ее прогрев, — заявил Хембри. — Особенно это важно в условиях стартов с места. Нас попросили не менять промежуточные шины, и лишь поработать с показателями дождевой резины. Мы постараемся сделать, чтобы автомобиль было легче контролировать, когда возникает избыточная поворачиваемость. Над этим мы сейчас и работаем». Помимо дополнительного теста дождевой резины Комиссия Ф1 также одобрила планы по проведению 25-дневных испытаний резины в течение предстоящего сезона. В них примут участие как минимум восемь команд. К тому же, после сезона тоже состоятся одно- или двухдневные тесты.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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