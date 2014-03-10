24 января футболисты «Луча-Энергии» отправляются на первый сбор

"Луч-Энергия" начинает подготовку к весенней части ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2016/2017. 24 января команда отправится в Турецкий Белек, где проведет первый учебно-тренировочный сбор. Он продлится почти 3 недели - до 11 февраля. В рамках этого сбора желто-синие проведут три контрольных встречи: 4, 7 и 10 февраля. По предварительным данным соперниками "Луча" в этих матчах будут иностранные команды, выступающие в высших дивизионах своих национальных чемпионатов.





Помимо 24-ех уже заявленных за "Луч-Энергию" футболистов на первый сбор в Турцию отправятся и несколько новичков. Все они являются воспитанниками футбольной школы клуба: Илья Чечин, Олег Ветошкин, Егор Холодилов, Евгений Смирнов и Петр Янзин. Стоит отметить, что двое последних уже имеют опыт выступления за профессиональные команды: Смирнов за "Якутию" и "Носту", а Янзин - за "Текстильщик".





После окончания первого сбора команда отправится на несколько дней в Москву, где пройдет обязательный медосмотр. А 16 февраля вылетит в турецкий город Лара на второй сбор. Напомним, что первую игру весенней части Первенства "Луч-Энергия" проведёт 8 марта в Красноярске против "Енисея".





Пресс-служба ФК "Луч-Энергия"