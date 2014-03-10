Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

24 января футболисты «Луча-Энергии» отправляются на первый сбор

24 января футболисты «Луча-Энергии» отправляются на первый сбор
"Луч-Энергия" начинает подготовку к весенней части ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2016/2017. 24 января команда отправится в Турецкий Белек, где проведет первый учебно-тренировочный сбор. Он продлится почти 3 недели - до 11 февраля. В рамках этого сбора желто-синие проведут три контрольных встречи: 4, 7 и 10 февраля. По предварительным данным соперниками "Луча" в этих матчах будут иностранные команды, выступающие в высших дивизионах своих национальных чемпионатов.



Помимо 24-ех уже заявленных за "Луч-Энергию" футболистов на первый сбор в Турцию отправятся и несколько новичков. Все они являются воспитанниками футбольной школы клуба: Илья Чечин, Олег Ветошкин, Егор Холодилов, Евгений Смирнов и Петр Янзин. Стоит отметить, что двое последних уже имеют опыт выступления за профессиональные команды: Смирнов за "Якутию" и "Носту", а Янзин - за "Текстильщик".



После окончания первого сбора команда отправится на несколько дней в Москву, где пройдет обязательный медосмотр. А 16 февраля вылетит в турецкий город Лара на второй сбор. Напомним, что первую игру весенней части Первенства "Луч-Энергия" проведёт 8 марта в Красноярске против "Енисея".



Пресс-служба ФК "Луч-Энергия"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 23:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Пастор Мальдонадо считает, что сделал правильный выбор, перейдя в Lotus
10-03-2014, 14:20, Спорт
Пастор Мальдонадо считает единственно верным свое решение присоединиться в межсезонье к команде Lotus...
Подробнее
Эрик Булье: Нельзя оставлять регламент на двигатели в нынешнем формате
28-12-2014, 20:43, Спорт
Гоночный директор McLaren Эрик Булье уверен, что Формуле 1 пойдет только на благо, если производители смогут дорабатывать свои силовые установки...
Подробнее
Спортивные каникулы во Владивостоке продолжаются
2-07-2015, 08:53, Спорт
В пришкольных лагерях столицы Приморья закончилась первая смена. Перед завершением смены специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» провели для юных горожан в рамках летней профилактической...
Подробнее
В турнире дворовых хоккейных команд на кубок главы Владивостока определились полуфиналисты
12-02-2015, 08:02, Спорт
Четыре дворовые хоккейные команды вышли в полуфинал кубка главы Владивостока Игоря Пушкарева по любительскому хоккею с шайбой. Теперь «Морозовцы» с «Почтенным обществом» и «Аскольд-2» с...
Подробнее
В Арсеньеве состоятся краевые финальные
18-04-2014, 00:20, Спорт
С 23 по 27 апреля в Арсеньеве состоятся краевые финальные спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». В соревнованиях примут участие 250 учеников – представители одиннадцати команд из...
Подробнее
Равиль Гусманов вошел в тренерский состав
1-07-2015, 02:59, Спорт
42-летний экс-форвард, капитан «Трактора» и магнитогорского «Металлурга», легенда «Магнитки» Равиль Гусманов назначен тренером ХК «Адмирал». Гусманов будет помогать главному тренеру «Адмирала»...
Подробнее
FIA утвердила правило режима виртуального автомобиля безопасности
9-01-2015, 12:55, Спорт
Процедура режима виртуального автомобиля безопасности была одобрены FIA после публикации правил 2015 года...
Подробнее
Владивостокцев приглашают показать свою силу
3-04-2015, 20:02, Спорт
Жителей и гостей Владивостока приглашают на «День здоровья». Мероприятие пройдет на набережной Спортивной гавани в предстоящий понедельник, 6 апреля. Организаторами мероприятия выступают участники...
Подробнее
Спад Williams связан с подготовкой к сезону-2016
2-12-2015, 13:55, Спорт
Руководитель гоночной бригады Williams Роб Смедли полагает, что решение команды довольно рано прекратить доработку автомобиля 2015 года обусловило падение результатов по ходу сезона....
Подробнее
Андрей Кириленко проведет во Владивостоке мастер-класс
5-04-2016, 00:50, Спорт
Президент российской федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпиады Андрей Геннадьевич Кириленко 5 апреля посетит с рабочим визитом Владивосток....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU