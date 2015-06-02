По итогам года продажи Toyota сократились на 3,6 процента - автоновости

Как сообщается в ежемесячном отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам года доля японской компании Toyota на российском рынке достигла рекордной отметки.

Согласно данным аналитиков АЕБ, по итогам 2016 года продажи японского автопроизводителя в России составили 94 568 автомобилей, что на 3,6% ниже результатов 2015 года. Такой показатель продаж позволил компании занять 5-ое место в годовом рейтинге российского рынка.

Объем продаж автомобилей Toyota в декабре был зафиксирован на уровне 10 417 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель сократился на 6,8%. Стоит отметить, что за отчетный период доля Toyota на российском рынке увеличилась на 0,5 процентных пункта и составила 6,6%.

Драйвером продаж японской компании в России в прошлом году стал кроссовер RAV4 (7-ое место в общем зачете). За год официальные дилеры Toyota передали в руки своих клиентов 30 603 автомобиля, улучшив тем самым свой результат на 12,9%. Из этого количества в декабре было реализовано 2 158 экземпляров – на 36,7% меньше, чем годом ранее.

Второе место во внутреннем рейтинге компании занимает модель Camry (12-ое место в общем зачете). В 2016 году россияне приобрели 28 063 таких автомобиля, падение продаж в годовом отношении составило 6,9%. Только в декабре на российском рынке было реализовано 2 528 экземпляров этой модели – на 10,6% меньше, чем в позапрошлом году.

«Тройку» лидеров закрывает среднеразмерный внедорожник Land Cruiser Prado. По итогам года на дорогах России появилось 14 516 новых японских LC Prado, из которых 1 910 было приобретено в декабре.