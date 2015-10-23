ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Эдриан Ньюи: Сезон-2017 Mercedes начнет фаворитом Несмотря на то, что в 2017-м вступает в силу новый технический регламент, технический эксперт Red Bull Racing Эдриан Ньюи уверен, что грядущий сезон Mercedes начнет в качестве фаворита. Дитрих Матешиц: К середине сезона-2017 Red Bull Racing нужно выйти на уровень Mercedes «К сожалению, это так, – сказал Эдриан в интервью Sky Sports. – Это хорошая команда, у которой в распоряжении есть отличный двигатель. Так почему бы им не быть фаворитами? Нам ничего не остается, кроме как упорно работать зимой, чтобы максимально успешно воплотить идеи по новому регламенту в свою машину. Посмотрим, что из этого выйдет». В то же время Ньюи не исключает шокирующего варианта, при котором одна из команд добьется невероятного прогресса за эту зиму. «Может случиться так, что одна из команд стартового поля может иначе подойти к решению проблем нового регламента и оказаться впереди остальных, как это произошло с Brawn GP в 2009-м», – резюмировал Ньюи. Напомним, что первый блок предсезонных тестов в Барселоне начнется 27 февраля.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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