Эдриан Ньюи: Сезон-2017 Mercedes начнет фаворитом

Несмотря на то, что в 2017-м вступает в силу новый технический регламент, технический эксперт Red Bull Racing Эдриан Ньюи уверен, что грядущий сезон Mercedes начнет в качестве фаворита.Дитрих Матешиц: К середине сезона-2017 Red Bull Racing нужно выйти на уровень Mercedes«К сожалению, это так, – сказал Эдриан в интервью Sky Sports. – Это хорошая команда, у которой в распоряжении есть отличный двигатель. Так почему бы им не быть фаворитами?Нам ничего не остается, кроме как упорно работать зимой, чтобы максимально успешно воплотить идеи по новому регламенту в свою машину. Посмотрим, что из этого выйдет».В то же время Ньюи не исключает шокирующего варианта, при котором одна из команд добьется невероятного прогресса за эту зиму.«Может случиться так, что одна из команд стартового поля может иначе подойти к решению проблем нового регламента и оказаться впереди остальных, как это произошло с Brawn GP в 2009-м», – резюмировал Ньюи.Напомним, что первый блок предсезонных тестов в Барселоне начнется 27 февраля.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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