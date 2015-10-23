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Эдриан Ньюи: Сезон-2017 Mercedes начнет фаворитом

Несмотря на то, что в 2017-м вступает в силу новый технический регламент, технический эксперт Red Bull Racing Эдриан Ньюи уверен, что грядущий сезон Mercedes начнет в качестве фаворита.

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«К сожалению, это так, – сказал Эдриан в интервью Sky Sports. – Это хорошая команда, у которой в распоряжении есть отличный двигатель. Так почему бы им не быть фаворитами?

Нам ничего не остается, кроме как упорно работать зимой, чтобы максимально успешно воплотить идеи по новому регламенту в свою машину. Посмотрим, что из этого выйдет».

В то же время Ньюи не исключает шокирующего варианта, при котором одна из команд добьется невероятного прогресса за эту зиму.

«Может случиться так, что одна из команд стартового поля может иначе подойти к решению проблем нового регламента и оказаться впереди остальных, как это произошло с Brawn GP в 2009-м», – резюмировал Ньюи.

Напомним, что первый блок предсезонных тестов в Барселоне начнется 27 февраля.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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