Чемпионат Дальнего Востока по настольному теннису прошел в Уссурийске
Командную победу одержала мужская сборная Приморского края.
10-15 января в спорткомплексе «Локомотив» г. Уссурийска состоялся Чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису.
В турнире приняли участие около 80 спортсменов из различных регионов Дальнего Востока - Хабаровского и Приморского краев, Магаданской, Сахалинской и Амурской областей, республика Саха (Якутия).
В состав судейской коллегии вошли представители Якутии, Хабаровского края, Сахалина и Приморья под руководством главного судьи соревнований Геннадия Кана из Южно-Сахалинска.
Президент Федерации настольного тенниса Приморского края Михаил Бутылев отметил, что уровень подготовки спортсменов и рейтинг игроков растет из года в год.
«Чемпионат такого масштаба в Уссурийске проводился впервые, но, по отзывам участников, все прошло замечательно, и все остались довольны уровнем организации соревнований. Хотя организаторам в начале проведения мероприятия пришлось столкнуться с некоторыми техническими трудностями, они были быстро устранены», - отметил Бутылев.
Приморские теннисисты показали высокий уровень подготовки и по итогам соревнований заняли первое общекомандное место среди мужчин и второе место среди женщин.
В следующем году Чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису будет проходить в Якутии.
Итоги Чемпионата ДВФО по настольному теннису:
Личный зачет (женщины)
1 место - Сафина Виолетта (Владивосток)
2 место - Ванявкина Анастасия (Благовещенск)
3 место - Ноздреватых Антонина (Хабаровск), Кобылина Виктория (Хабаровск)
Личный зачет (мужчины)
1 место - Тимин Егор (Уссурийск)
2 место - Хомутов Михаил (Уссурийск)
3 место - Бутылев Михаил (Уссурийск), Сабарайкин Ньургун (Республика Саха (Якутия)
Парный женский разряд
1 место - Кузьменко Анна (Славянка) – Дударь Алёна (Уссурийск)
2 место – Ноздреватых Антонина (Хабаровск) – Ветрик Евгения (Хабаровск)
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