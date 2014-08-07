ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В свободном падении - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 17:03 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Спрос на кроссоверы Acura MDX на американском рынке в июле вырос на 13,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.... Подробнее Новые и старые бланки полисов ОСАГО будут выдаваться параллельно .... Подробнее Официальная презентация новинки, созданной при участии альянса Renault-Nissan, состоится через неделю.... Подробнее Леонид Барац актер «Квартет И» .... Подробнее Премиальный спорткар Nissan GT-R Track Edition занял первое место в рейтинге самых дорогих автомобилей для страхования.... Подробнее Ежегодно на европейских дорогах происходит около 30 тысяч серьезных автоаварий. Почти каждое шестое такое ДТП происходит по вине тяжелых грузовиков. Для повышения уровня безопасности этих автомобилей... Подробнее DVLA выдало первые электронные удостоверения в рамках бета-тестирования.... Подробнее Как правило, путешествуя по городам, мы обращаем мало внимания на памятники. А зря, некоторые из них бывают необычными, с собственной историей.... Подробнее Рестайлинговое купе Honda Accord скоро будет доступно на американском рынке.... Подробнее На мотор-шоу в Женеве в начале марта компания Peugeot впервые продемонстрирует универсал из 308-го семейства нового поколения. Официальные изображения модели Peugeot 308 SW уже опубликованы в... Подробнее