BMW пополнила свою российскую линейку электрическим i3 - автоновости

Пресс-служба немецкой компании BMW сообщает о появлении на российском рынке электрического компакт-кара i3.

Сегмент электрических автомобилей российского рынка на данный момент является один самых маленьких, как по объемам продаж, так и по количеству официально представленных моделей. В этом году немецкий автопроизводитель решил немного поправить такое положение вещей и привез в нашу страну электрический компакт-кар i3.

Стоит отметить, что немецкий электрокар будет представлен в России исключительно в топовой фиксированной комплектации. В отличие от бюджетных версий, она оснащается более емким (33 кВт*ч) модулем литий-ионных аккумуляторов, который позволяет автомобилю без дозарядки проехать 300 км.

Кроме того, в комплектацию включена система увеличения запаса хода (REX) – 2-цилиндровым бензиновым двигателем с рабочим объемом 650 см3 и мощностью 28 л.с., который работает в качестве генератора. С ним, в зависимости от количества задействованных электрических систем на борту, запас хода BMW i3 увеличивается на 30 – 150 км.

Базовой комплектации с аккумулятором емкостью 22 кВт*ч и без системы REX было решено пока в Россию не привозить.

Под капотом автомобиля установлен полностью электрический двигатель с отдачей 170 л.с. (250 Нм). С его помощью i3 способен с места набрать первые 100 км/ч за 8,1 секунды, при максимальной скорости в 150 км/ч (с отключенной системой REX).

Стоимость такого автомобиля у официальных дилеров BMW составляет 4 360 000 рублей. Для сравнения, у себя на родине, i3 в базовой комплектации стоит 40 600 евро (приблизительно 2 567 390 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).