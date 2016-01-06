Мартин Брандл: Валттери Боттасу будет негде скрыться в Mercedes
Бывший гонщик Ф1 Мартин Брандл убежден, что Валттере Боттасу будет буквально негде спрятаться из-за его перехода в Mercedes.Валттери Боттас стал гонщиком Mercedes«У Боттаса есть скорость, но всё может поменяться, когда гонщик садится за руль такого автомобиля, от которого все ждут побед и чемпионства, — заявил Брандл во время Autosport International перед официальным объявлением Валттери, как сообщает AUTOSPORT.com. — В такой ситуации буквально негде спрятаться, но, думаю, у Валттери достаточно крепкая психика, чтобы с этим справиться.Льюис такой человек, который скажет: «Пускай приходит любой гонщик, я всё равно буду быстрее», но, если бы, скажем, в команде появились бы такие пилоты, как Фернандо Алонсо или Себастьян Феттель, то всё было бы не так очевидно.В конце сезона всегда всё становится интереснее, поскольку у многих гонщиков заканчиваются контракты».Брандл добавил, что не понимает решения Нико Росберга уйти из Ф1 сразу же после завоевания титула. Он полагает, что это могло негативно сказаться на Mercedes.«Сложная ситуация может повлиять на Mercedes на пару сезонов, — продолжил Брандл. — Я восхищаюсь смелостью Нико, признавшегося в том, что он достиг всего, чего хотел и поэтому решил уйти на пике формы — это храброе решение.Но где же страсть, преданность? Желание снова показать миру, что ты лучший гонщик за рулем лучшего автомобиля и такой же команды?Большинство бы всё отдали, чтобы провести хоть один такой сезон. Если ты добираешься до вершины, то насладись видом и ликованием снизу. Не стоит тут же спускаться на лифте или использовать аварийный выход.Я уважаю его решение, но это не значит, что его понимаю».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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