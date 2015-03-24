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Компания Takata стала рекордсменом по количеству отозванных автомобилей - автоновости

Компания Takata стала рекордсменом по количеству отозванных автомобилей - автоновостиКомпания Takata стала рекордсменом по количеству отозванных автомобилей

Автор фото: фликр.ком

Японский автопроизводитель автокомпонентов компания Takata установил рекорд по количеству отозванных автомобилей за всю историю отрасли.

Впервые о неисправной работе подушек безопасности фирмы Takata стало известно еще одиннадцать лет назад. Дефект японских эйрбэгов заключается в использование слишком мощного агента в конструкции пиропатрона – нитрата аммония. Из-за этого, при срабатывании пиропатрон взрывался настолько сильно, что разрывал корпус газогенератора и, буквально, «выстреливал» его металлическими осколками в салон.

Первые отзывы автомобилей из-за этого дефекта начались еще в 2013 году и продолжаются до сих пор. На данный момент в общей сложности было отозвано более 100 млн автомобилей 179-ти различных моделей. В отзыве принимают участие тринадцать автопроизводителей: Acura, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Daimler, Dodge, Ferrari, Fisker, Ford, GMC, Honda, Infiniti, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Pontiac, Ram, Saab, Saturn, Scion, Subaru, Tesla, Toyota и Volkswagen.

Этот отзыв стал самым крупным за всю историю автомобильной отрасли. Ранее пальму первенства удерживал американский концерн General Motors, который в 2016 году отозвал 30 млн автомобилей из-за неисправности в замке зажигания – во время движения ключ мог провернуться и остановить двигатель.

Второе, а теперь третье, место принадлежит еще одному автопроизводителю из США – Ford Motor Corporation. Рекорд был установлен в 1980 году, когда обнаружилось, что рычаг КПП во время холостой работы силового агрегата мог перейти в положение заднего хода из положения «паркинг». Тогда компания была вынуждена отозвать 21 млн автомобилей и выплатить компенсации семьям 98 человек, погибших из-за этого дефекта.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:55      |      Категория:  Автоновости
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