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Микко Хирвонен: Не уверен, что Toyota готова к WRC

Раллист Микко Хирвонен заявил, что Toyota еще не совсем готова начать свою кампанию в WRC на следующей неделе в Монте-Карло.

Toyota Yaris WRC под управлением Яри-Матти Латвала и Юхо Ханнинена впервые проедет в рамках этапа Чемпионата мира по ралли.

В прошлом году Хирвонен тестировал этот автомобиль. Это позволило раллисту сделать вывод, что машина вряд ли в начале сезона сможет рассчитывать на подиумы.

«Мне кажется, они [Toyota] еще не совсем готовы, — процитировали слова Хирвонена AUTOSPORT.com. — У них был довольно напряженный график разработки автомобиля, и, насколько я осведомлен, работы еще много.

Однако Яри-Матти довольно опытный гонщик, поэтому они могут серьезно прибавить, если он сможет повести команду за собой. Однако вряд ли это случится в первой половине сезона».

Хирвонен надеется, что его соотечественник и бывший гонщик Volkswagen, покинувшей чемпионат, Яри-Матти Латвала сможет оправиться от неудачного сезона-2016.

«Ему было довольно трудно, — продолжил Хирвонен. — Он допускал ошибки, и на машине случались технические неисправности, особенно в прошлом году. Это, конечно, было удивительно, учитывая то, что он выступал за Volkswagen.

Надеюсь, что он сможет справиться с ситуацией и приложит усилия к развитию автомобиля, после чего начнет выигрывать ралли».
ОЖЬЕ И M-SPORT МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ТИТУЛ

Микко Хирвонен: Не уверен, что Toyota готова к WRC

После ухода Volkswagen из WRC в конце 2016-го четырехкратный чемпион мира Себастьен Ожье подписал контракт с M-Sport.

Хирвонен завоевал 14 из 15 побед британского коллектива.

«Титул возможен, — продолжил Хирвонен. — Давно не было такого, чтобы все команды одновременно проектировали новый автомобиль, а производитель Ford всегда славился тем, что может создать сразу конкурентоспособную машину.

Я ничего не знаю наверняка, но всё возможно. Я надеюсь, что коллектив снова начнет побеждать, потому что команда и Малкольм [Уилсон, босс M-Sort] так много сделали для моей карьеры».

Хирвонен также добавил, что ему будет интересно посмотреть на выступления Ожье за рулем другого автомобиля: «Интересно, как покажет себя Ожье на новом автомобиле, который он развивал не с самого начала, как было с Volkswagen».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
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