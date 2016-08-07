ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Росберг: Валттери Боттас — отличный выбор Mercedes Бывший гонщик Ф1 и чемпион мира-2016 Нико Росберг заявил, что Валттери Боттас станет хорошей заменой ему в Mercedes. Валттери Боттас стал гонщиком Mercedes «Думаю, для команды это отличная новость, — заявил Росберг на спонсорском вечере IWC Schaffhausen в Женеве. — Я рад, что они довольно быстро нашли отличный вариант. Я не сомневаюсь, что он прекрасно справится с работой и хорошо впишется в команду. Я буду внимательно смотреть трансляции и следить за результатами Валттери. Особенно за его соперничеством с Льюисом, который не просто один из лучших пилотов Ф1 в настоящий момент, но и за всю историю спорта. Конечно, [Валттери] будет непросто, поэтому мне будет интересно понаблюдать за процессом».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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