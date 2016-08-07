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Нико Росберг: Валттери Боттас — отличный выбор Mercedes

Бывший гонщик Ф1 и чемпион мира-2016 Нико Росберг заявил, что Валттери Боттас станет хорошей заменой ему в Mercedes.

Валттери Боттас стал гонщиком Mercedes

«Думаю, для команды это отличная новость, — заявил Росберг на спонсорском вечере IWC Schaffhausen в Женеве. — Я рад, что они довольно быстро нашли отличный вариант.

Я не сомневаюсь, что он прекрасно справится с работой и хорошо впишется в команду.

Я буду внимательно смотреть трансляции и следить за результатами Валттери. Особенно за его соперничеством с Льюисом, который не просто один из лучших пилотов Ф1 в настоящий момент, но и за всю историю спорта.

Конечно, [Валттери] будет непросто, поэтому мне будет интересно понаблюдать за процессом».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 04:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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