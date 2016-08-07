Нико Росберг: Валттери Боттас — отличный выбор Mercedes
Бывший гонщик Ф1 и чемпион мира-2016 Нико Росберг заявил, что Валттери Боттас станет хорошей заменой ему в Mercedes.Валттери Боттас стал гонщиком Mercedes«Думаю, для команды это отличная новость, — заявил Росберг на спонсорском вечере IWC Schaffhausen в Женеве. — Я рад, что они довольно быстро нашли отличный вариант.Я не сомневаюсь, что он прекрасно справится с работой и хорошо впишется в команду.Я буду внимательно смотреть трансляции и следить за результатами Валттери. Особенно за его соперничеством с Льюисом, который не просто один из лучших пилотов Ф1 в настоящий момент, но и за всю историю спорта.Конечно, [Валттери] будет непросто, поэтому мне будет интересно понаблюдать за процессом».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Абсолютка привлекает только самых опытных и титулованных. Всех участников делят на три весовые категории: до 60-ти, до 74-х и до 120-ти килограммов. Ограничений по возрасту нет. Тем престижнее победа...
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой тренировки Гран При Австралии, прошедшей в крайне переменчивых погодных условиях. Всю ночь и утро в Мельбурне шёл ливень...
Руководитель подразделения Honda F1 Юсуке Хасегава похвалил McLaren за выступление на Гран При Монако, но при этом отметил, что cкорость машины не оправдала ожидания. В хаотичной гонке в Монте-Карло...
Трибуны в «Фетисов Арене» вновь заполнились. Правда, в этот раз зрители собрались посмотреть не на игру приморского «Адмирала», а на детский хоккейный турнир. Команды боролись за призы партии «Единая...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!