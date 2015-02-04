Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Видео: Марк Маркес проехал на байке по снежным склонам Китцбюэля

Трехкратный и действующий чемпион мира MotoGP Марк Маркес в рамках промо-кампании Honda проехал по заснеженным склонам курорта Китцбюэля в Австрии на своем байке.

Испанец с поразительной легкостью не просто забрался вверх по снегу, но и не оставил, похоже, никаких шансов проезжавшему рядом снегоходу, который, честно говоря, не особо-то и сопротивлялся.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Чемпионат Приморского края по подводной стрельбе пройдет в Артеме
4-02-2015, 00:04, Спорт
22 февраля в г. Артем состоится открытый лично-командный чемпионат Приморского края по подводной стрельбе. Соревнования пройдут в плавательном бассейне МКУ «Центр физической культуры и спорта» (ул....
Подробнее
Нико Росберга могут лишить поул-позиции в Венгрии
24-07-2016, 15:07, Спорт
Стюарды вызвали пилота Mercedes Нико Росберга для разбора момента с желтыми флагами в концовке третьего сегмента квалификации в Венгрии. Разворот Фернандо Алонсо в девятом повороте второго сектора...
Подробнее
Паскаль Верляйн: Если получится попасть в Формулу 1, я только за
4-10-2015, 04:07, Спорт
На этой неделе Mercedes официально подтвердила факт поставок силовых установок для Marussia со следующего сезона. Speed Week утверждает, что это существенно увеличивает шансы протеже немецкого...
Подробнее
Любителей бокса приглашают поболеть за приморских спортсменов
14-12-2016, 02:47, Спорт
В четверг, 15 декабря, начинается открытый чемпионат и первенство Владивостока по боксу, посвященные памяти Заслуженных тренеров России и Якутии, мастеров спорта СССР Бориса Егоровича Кубасова,...
Подробнее
«Приморочка» завершит сезон домашними матчами с «Сахалином»
23-04-2016, 18:51, Спорт
23 и 24 апреля наша «Приморочка» завершит сезон в Высшей лиге «А» матчами с «Сахалином». Начало игр в 15:00 по владивостокскому времени (08:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем...
Подробнее
Фернандо Алонсо знает, что в McLaren планируют побороться за четвертое место
5-11-2014, 18:09, Спорт
Фернандо Алонсо полагает, что Ferrari необходимо прибавить в концовке чемпионата, чтобы избежать сражения с McLaren...
Подробнее
О контракте Рио Харьянто с Manor может быть объявлено на пресс-конференции в четверг
18-02-2016, 14:52, Спорт
Рио Харьянто расскажет о своих планах на предстоящий гоночный сезон на пресс-конференции, которая пройдёт в Индонезии в четверг. В течение нескольких последних месяцев победитель трёх гонок GP2 ведёт...
Подробнее
«Адмирал-2005» вернулся из Китая с «Кубка дружбы»
2-03-2016, 21:44, Спорт
«Адмирал-2005» вернулся из Китая с «Кубка дружбы» в ранге вице-чемпиона крупнейшего в Азии международного турнира. Итоги выступления подвел тренер «Адмирала-2005» Михаил Злобин....
Подробнее
WRC: Три пилота заменили штурманов на 2016 год
9-12-2015, 15:52, Спорт
Три заводских пилота чемпионата мира по ралли решили сменить своих штурманов перед началом сезона-2016. Мадс Остберг, Андреас Миккельсен и Понтус Тидеманд в следующем году будут выступать с Олой...
Подробнее
Бывший совладелец McLaren Тайлер Александер госпитализирован
11-02-2014, 11:50, Спорт
Бывший сотрудник команды McLaren Тайлер Александер госпитализирован в результате недомогания для врачебного обследования....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU