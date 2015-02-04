Видео: Марк Маркес проехал на байке по снежным склонам Китцбюэля
Трехкратный и действующий чемпион мира MotoGP Марк Маркес в рамках промо-кампании Honda проехал по заснеженным склонам курорта Китцбюэля в Австрии на своем байке.Испанец с поразительной легкостью не просто забрался вверх по снегу, но и не оставил, похоже, никаких шансов проезжавшему рядом снегоходу, который, честно говоря, не особо-то и сопротивлялся.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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