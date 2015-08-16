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Власти Осло ввели дополнительные ограничения на въезд в центр города - автоновости

Власти Осло ввели дополнительные ограничения на въезд в центр города - автоновостиВласти Осло ввели дополнительные ограничения на въезд в центр города

Автор фото: фликр.ком

Муниципальные власти столицы Королевства Норвегия – города Осло – ввели временные ограничения на въезд автомобилей в центральные районы города.

С сегодняшнего дня в столице северного Королевства вступают в силу новые ограничения для автомобилистов. Так, с 06:00 по 22:00 в центральные районы Осло будет запрещен въезд всех автомобилей, оснащенных дизельными силовыми агрегатами. Стоит отметить, что запрет распространяется не только на старые автомобили, как в Нью-Дели или Лондоне, но и на автомобили, соответствующие самым высоким экологическим стандартам (Евро-6, на момент принятия законопроекта).

Как и в случае с другими подобными ограничениями, этот запрет был введен в связи с ухудшающейся экологической обстановкой в городе и будет снят в случае улучшения ситуации.

Напомним, что аналогичные меры предпринимают власти и других столиц. К примеру, в центральные районы Мадрида запретили въезд половине автомобилей на традиционном топливе – каждый день в центр города пускают только машины с четными или нечетными номерными знаками.

В Лондоне движение в центре ограничено по признаку соответствия экологическим стандартам. Бесплатный проезд останется для владельцев дизельных автомобилей, соответствующих экологическому стандарту Евро-6, и бензиновых автомобилей, соответствующих стандарту Евро-4. Все остальные, в зависимости от типа транспортного средства, будут платить от 2,5 до 100 фунтов стерлингов за один день нахождения в центре города.

При этом, на самом высоком уровне ведутся обсуждения вопроса о полном запрете эксплуатации автомобилей с дизельными двигателями в городе. Так, последний раз эта тема поднималась в рамках шестого саммита C40 Mayors прошедшего в столице Мексики и посвященного проблеме загрязнения окружающей среды.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:03      |      Категория:  Автоновости
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