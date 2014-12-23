ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тото Вольф ушел с должности менеджера Валттери Боттаса Сразу после подписания контракта о переходе Валттери Боттаса из Williams в Mercedes руководитель англо-немецкого коллектива и параллельно менеджер финна Тото Вольф немедленно расторг с ним соглашение на оказание менеджерских услуг. В интервью Sky Sports Вольф подтвердил, что был вынужден пойти на такой шаг: «Когда ты одновременно являешься менеджером своего гонщика и руководителем команды, за которую он выступает, рано или поздно возникнет столкновение интересов». Такой шаг был полностью предсказуем — еще до официального объявления о сотрудничестве с Боттасом Вольф заявлял, что в случае заключения соглашения обязательно расторгнет личные контракты. «Мы уже давным-давно прояснили, что в моей команде не будет гонщика под моим покровительством», — подчеркнул Тото.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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