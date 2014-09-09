Фелипе Масса: Я бы не вернулся в Ф1 в составе другой команды
Фелипе Масса прокомментировал свое возвращение в Ф1.Сегодня многоопытный бразилец официально стал пилотом Williams на сезон-2017. 35-летний латиноамериканец займет место Валттери Боттаса, ушедшего в Mercedes.Фелипе Масса официально подписал однолетний контракт с WilliamsЕго напарником в грядущей кампании станет юный Лэнс Стролл.Валттери Боттас стал гонщиком Mercedes«С того времени, как я огласил о своем уходе из Ф1 в прошлом году, я оценивал варианты для продолжения карьеры. Однако я уже принял решение и сейчас хочу сосредоточиться исключительно на Williams F1, – заметил Фелипе в интервью официальному сайту команды из Гроува. – Могу сказать, что я бы не вернулся в Ф1 в составе любой другой команды.С момента прихода в Williams в 2014-м я осознал, что мне нравится быть ее частью. Я не утратил желания соревноваться и сражаться на трассе. Я на 100% буду делать все возможное, чтобы помочь команде в 2017-м. Если бы во мне отсутствовала страсть к гонкам, я бы не согласился вернуться.Мой контракт? Я не собираюсь обсуждать его детали. Просто скажу, что я принял верное решение и счастлив продолжать сотрудничество с Williams. Пока что соглашение рассчитано на 2017 год. О своих дальнейших планах я ничего не знаю.Нас ждет увлекательный сезон: регламент меняется, и мне предстоит провести много времени с командой в преддверии подготовки к соревновательному году. Пока что рано давать прогнозы, так как мы еще даже не заводили моторы. Могу сказать, что я с нетерпением жду момента, когда сяду в кокпит FW40 во время предсезонных тестов».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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