ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фелипе Масса: Я бы не вернулся в Ф1 в составе другой команды Фелипе Масса прокомментировал свое возвращение в Ф1. Сегодня многоопытный бразилец официально стал пилотом Williams на сезон-2017. 35-летний латиноамериканец займет место Валттери Боттаса, ушедшего в Mercedes. Фелипе Масса официально подписал однолетний контракт с Williams Его напарником в грядущей кампании станет юный Лэнс Стролл. Валттери Боттас стал гонщиком Mercedes «С того времени, как я огласил о своем уходе из Ф1 в прошлом году, я оценивал варианты для продолжения карьеры. Однако я уже принял решение и сейчас хочу сосредоточиться исключительно на Williams F1, – заметил Фелипе в интервью официальному сайту команды из Гроува. – Могу сказать, что я бы не вернулся в Ф1 в составе любой другой команды. С момента прихода в Williams в 2014-м я осознал, что мне нравится быть ее частью. Я не утратил желания соревноваться и сражаться на трассе. Я на 100% буду делать все возможное, чтобы помочь команде в 2017-м. Если бы во мне отсутствовала страсть к гонкам, я бы не согласился вернуться. Мой контракт? Я не собираюсь обсуждать его детали. Просто скажу, что я принял верное решение и счастлив продолжать сотрудничество с Williams. Пока что соглашение рассчитано на 2017 год. О своих дальнейших планах я ничего не знаю. Нас ждет увлекательный сезон: регламент меняется, и мне предстоит провести много времени с командой в преддверии подготовки к соревновательному году. Пока что рано давать прогнозы, так как мы еще даже не заводили моторы. Могу сказать, что я с нетерпением жду момента, когда сяду в кокпит FW40 во время предсезонных тестов».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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