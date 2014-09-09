"Адмирал" проиграл минскому "Динамо" 5:3

Поединком с минчанами «моряки» завершали трехматчевую домашнюю серию. В воротах у «Адмирала» появился Максим Третьяк, а в атаке Илья Иванов с Михаилом Плотников. «Моряки» начали стремительно и агрессивно, однако пропустили в первой же контратаке: Палушай расторопнее всех оказался на пятаке, сыграв на добивании – 0:1.
Второй контрвыпад минчан привел ко второму голу и смене голкипера у примоцев – вышел Серебряков. Гол тоже получился в канадском стиле: бросок Волкова, навал, отскок и добивание Китарова – 0:2. С третьим голом белорусы затягивать не стали, распечатав Серебрякова с третьего броска – 0:3. Но и «моряки» в долгу не остались, отквитав шайбу через 19 секунд благодаря чудо-рикошету – 1:3. Забей следом Сигарёв после выхода один на один, стало бы легче – увы, шайба сошла с крюка.
Первая смена второго периода, провал, атака три в один, и бросок Степанова с ползоны выливается в 1:4. Шанс отыграться приморцы получили на экваторе периода в виде 42 секунд розыгрыша 5 на 3. И не упустили его, забив сразу после выхода четвертого полевого у противника – 2:4. К сожалению, сократить до минимума разрыв не удалось, хотя моменты были. А за четыре минуты до перерыва Стась на добивании забил пятый – 2:5.
В начале третьего периода «моряки» вновь получили супершанс – 1.03 на розыгрыш двойного большинства. Увы, не забили. Зато забили в равных составах: Макаренко шикарно бросил с разворота на среднем пятаке – 3:5.
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