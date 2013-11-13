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Audi прекратила сборку седанов A6 и A8 в России - автоновости

Audi прекратила сборку седанов A6 и A8 в России - автоновостиAudi прекратила сборку седанов A6 и A8 в России

Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкий концерн Volkswagen AG прекращает серийное производство двух моделей бренда Audi на собственном предприятии в Калуге.

Руководство немецкого автопроизводителя приняло решение снять с конвейера седаны Audi A6 и A8. Официально причина прекращения сборки седанов не сообщается, однако некоторые эксперты предполагают, что дело в низком спросе на эти модели у российских потребителей. Кроме того, ввиду низкого уровня локализации производства Audi и девальвации рубля, в некоторых случаях компании выгоднее привозить свои автомобили в Россию из-за рубежа.

Стоит отметить, что, несмотря на прекращение производства, обе модели по-прежнему будут представлены на российском рынке. До момента организации поставок из-за рубежа, официальные дилеры Audi будут распродавать складские запасы седанов. Кроме того, в прошлом году компания привезла в РФ дополнительные партии автомобилей, так что дефицита A6 и A8, скорее всего, не произойдет. По мнению самих автодилеров, такое решение руководства не должно отразиться на стоимости этих автомобилей для конечных потребителей.

Интересно, что на том же заводе компания собирает кроссовер Q7, который выводить с конвейера не планируется.

Напомним, что ранее российское подразделение Audi сообщило о прекращении продаж сразу шести моделей на российском рынке – A1, A3, A5, A8, R8 и TT. По словам официальных представителей компании, это связано с обязательным включением в стандартную комплектацию автомобилей, предназначенных для реализации на российском рынке, отечественной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Эксперты Audi полагают, что затраты на внедрение системы и проведение краш-тестов слишком затратно.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 13:09      |      Категория:  Автоновости
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