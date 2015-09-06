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Машина-2017 Haas успешно прошла краш-тесты FIA

Автомобиль Haas сезона 2017 успешно прошел обязательные краш-тесты FIA в преддверии первого блока предсезонных тестов, который начнется 27 февраля в Барселоне.

Ф1 входит в новую эру технического регламента, согласно которому машины станут на четыре-пять секунд быстрее по причине новой аэродинамики и более широких шин Pirelli.

Ранее краш-тесты прошли новые автомобили Toro Rosso и Force India.

«Скорее всего, мы представим машину перед началом первого дня тестов в Барселоне, как и в прошлом году», – сказал пресс-секретарь американской команды.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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