ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Машина-2017 Haas успешно прошла краш-тесты FIA Автомобиль Haas сезона 2017 успешно прошел обязательные краш-тесты FIA в преддверии первого блока предсезонных тестов, который начнется 27 февраля в Барселоне. Ф1 входит в новую эру технического регламента, согласно которому машины станут на четыре-пять секунд быстрее по причине новой аэродинамики и более широких шин Pirelli. Ранее краш-тесты прошли новые автомобили Toro Rosso и Force India. «Скорее всего, мы представим машину перед началом первого дня тестов в Барселоне, как и в прошлом году», – сказал пресс-секретарь американской команды.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Накануне международной матчевой встречи «Сборная России - сборная Мира» «Битва Чемпионов 8», которая пройдет в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» 4 сентября, состоялось контрольное... Подробнее Российский пилот Марк Шульжицкий надеется побороться за место в тройке сильнейших на финальном этапе ELMS в Эшториле в эти выходные... Подробнее По мнению чемпиона мира 1997 года Жака Вильнёва, Фернандо Алонсо, перейдя в McLaren-Honda, упустил шанс выиграть титул в этом году. «Уход из Ferrari определённо был ошибкой, - заявил канадец в... Подробнее Руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что он с самого начала был против трёхмесячной зимней паузы в Формуле 1.... Подробнее День зимних видов спорта в России сегодня, 7 февраля, в Приморье отметили открытием горлолыжного центра «Синяя сопка», расположенного в Артеме. Первыми посетителями нового комплекса стали более 200... Подробнее Руководитель серии WEC Жерар Невё заявил, что этап на Нюрбургринге не может быть перенесен даже из-за совпадения дат с уик-эндом Формулы Е. «Совпадение дат этапов с Формулой Е произошло... Подробнее Экипаж Toyota №6 – Камуи Кобаяши, Майк Конвей и Стефан Сарразен – пропустит свободные заезды в Мехико, запланированные на четверг, из-за повреждения машины по ходу тестовой сессии. Сарразен разбил... Подробнее Пилот серии DTM Майк Рокенфеллер станет резервным гонщиком Audi LMP1 на “24 часах Ле-Мана” в этом году... Подробнее Голландский гонщик чемпионата мира в классе туринг Том Коронель не исключает смены команды в WTCC.... Подробнее Заместитель руководителя Lotus Федерико Гастальди рассказал, что команда ждет последнего слова Renault относительно потенциального выкупа коллектива из Энстоуна. В последнее время Lotus переживает не... Подробнее