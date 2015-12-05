Жак Вильнёв: Мик Шумахер будет ощущать огромное давление
Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что сыну легендарного Михаэля Шумахера Мику сложно будет справиться с психологическим давлением на пути к Ф1.17-летний Мик продолжает свое восхождение в иерархии автоспорта: после вторых мест в общем зачете по итогам сезона-2016 в немецкой и итальянской Ф4 он перешел в европейскую Ф3.Многие команды Ф1 уже пристально наблюдают за сыном семикратного чемпиона мира.Когда корреспондент Sky Sports F1 спросил у канадца, сражавшегося с Шумахером-старшим в Больших Призах, каково будет Мику стать гонщиком Ф1, Жак ответил: «Это будет сумасшествие.Это совершенно другой возраст в отличие от того, в котором я пришел в гонки. Кроме того, социальные сети и маркетинг также делают свое дело. Кажется, что эти факторы важнее гоночного таланта в десять раз.Ему придется очень нелегко, потому что его отец является многократным чемпионом мира. Причем это было относительно недавно – с того момента прошло не так много времени.Это огромный психологический груз. Если он сможет с этим совладать, тогда все двери будут открыты перед ним. Но нужно уметь ловить момент, потому что двери не всегда будут открыты: они могут очень быстро закрыться.Если он действительно любит гонки, ему нужно работать и понимать, что на пути будут встречаться препятствия, которые необходимо преодолевать.Болельщики и масс-медиа будут воспринимать его как опытного гонщика, которым он пока не является. Вот в чем вся суть».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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