Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Продажи Sollers Group в России по итогам года сократились на 7,1 процента - автоновости

Продажи Sollers Group в России по итогам года сократились на 7,1 процента - автоновостиПродажи Sollers Group в России по итогам года сократились на 7,1 процента

Автор фото: фликр.ком

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что группа компания Sollers Group в прошлом году продемонстрировала негативную динамику продаж на российском рынке.

Как указывается в отчете Комитета, по итогам прошлого года на первичном рынке в России было реализовано 49 989 автомобилей, что на 7,1% ниже результатов 2015 года. В декабре объем продаж автомобилей аффилированных брендов был зафиксирован на уровне 5 911 экземпляров. В сравнении с декабрем позапрошлого года этого показатель сократился на 8,1%. За отчетный период доля группы компаний на российском рынке выросла на 0,1 процентных пункта и составила 3,5%.

В структуре российских продаж Sollers Group в 2016 году наибольшая доля (97,7%) приходится на автомобили отечественного бренда УАЗ. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 48 848 автомобилей, тем самым улучшив свои результаты на полпроцента (+0,5). Однако, за прошлый месяц продажи отечественных автомобилей, напротив, сократились а 4,3%, до 5 909 экземпляров.

Оставшиеся 2,3% продаж приходятся на автомобили южнокорейского бренда SsangYong. В 2016 году компании продала на территории РФ 1 141 автомобилей, падение этого показателя в годовом отношении составило 78%. Из этого количества в декабре было продано только 2 автомобиля – на 99,2% меньше, чем в АППГ.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 05:04      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Россияне снова стали приобретать машины в кредит - автоновости
7-08-2015, 22:40, Автоновости
Рынок автокредитования в России начал расти вместе с рынком новых автомобилей, уверяют эксперты....
Подробнее
В июне объем российских продаж BMW вырос почти на 7 процентов - автоновости
14-07-2016, 03:45, Автоновости
По итогам I-ого полугодия этот показатель, напротив, сократился на 2,4 процентов....
Подробнее
Компания Mercedes-Benz простится с суперкаром SLS AMG выпуском финальной спецверсии
11-11-2013, 20:50, Автоновости
Мы уже сообщали, что текущее поколение суперкара Mercedes-Benz SLS AMG станет последним. Это официально подтвердили в руководстве автопроизводителя. Уже в следующем году будет собран последний SLS...
Подробнее
УАЗ отзывает две тысячи внедорожников Patriot из-за дефекта в реле обогрева
12-11-2013, 08:10, Автоновости
На Ульяновском автомобильном заводе объявлена сервисная кампания, направленная на устранение возможного дефекта реле обогрева лобового стекла. Под отзыв подпадают внедорожники Patriot, проданные в...
Подробнее
Обновленный Infiniti Q70 скоро выйдет на европейский рынок - автоновости
1-02-2015, 19:51, Автоновости
Обновленная версия японского премиального седана Infiniti Q70 со дня на день появится на европейском рынке....
Подробнее
Jeep Cherokee нового поколения все еще задерживается на заводских площадках
18-10-2013, 17:50, Автоновости
Компания Chrysler после нескольких переносов все же запустила в серийное производство новое поколение кроссовера Jeep Cherokee. Тем не менее, из 12 тысяч уже выпущенных автомобилей пока ни один не...
Подробнее
Смертность от ДТП на российских дорогах растет - автоновости
20-07-2014, 23:05, Автоновости
Количество серьезных дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах в первом полугодии сократилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года....
Подробнее
Toyota сохраняет статус мирового лидера по продажам новых автомобилей - автоновости
24-04-2014, 18:11, Автоновости
Японский автомобилестроительный концерн Toyota Motor Corp. по итогам первого квартала текущего года сохранил статус мирового лидера по количеству проданных автомобилей....
Подробнее
Госпрограммы стимуляции авторынка способствуют росту спроса на машины Lada - автоновости
21-06-2015, 16:06, Автоновости
Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» наращивает свою рыночную долю благодаря программам государственной поддержки....
Подробнее
Ford не собирается менять свои планы относительно российского рынка - автоновости
23-04-2015, 16:01, Автоновости
Невзирая на экономические сложности, руководство американского автомобилестроительного концерна Ford не планирует сокращать объем инвестирования в свой российский бизнес....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU