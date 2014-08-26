ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Росберг станет послом Mercedes в 2017-м Чемпион мира-2016 Нико Росберг согласился стать послом Mercedes в 2017-м. Нико принял неожиданное решение завершить карьеру пилота сразу после того, как выиграл чемпионат прошлого года. Сегодня Mercedes объявила о том, что ее новым гонщиком в кампании-2017 станет уже экс-пилот Williams Валттери Боттас. В то же время Росберг продолжит работать в Mercedes в качестве посла команды. Завтра Нико примет участие в своем первом мероприятии на новой должности: вместе с бывшим напарником по команде Льюисом Хэмилтоном он посетит спонсорский вечер IWC Schaffhausen в Женеве.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 4-7 сентября на реке Шкотовка состоятся «Детские водные соревнования 2014». Этот замечательный спортивный праздник для детишек уже второй год проводится туристами, неравнодушными к подрастающему... Подробнее Плей-офф. 1/2 финала. «Автодор» (Саратов) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 72:69 (24:18, 19:14, 17:18, 12:19). Счет в серии 2:0 Рассел Бергман сделал значительные корректировки в стартовый... Подробнее Трехкратный чемпион мира Себастьен Ожье считает, что из-за неподходящих погодных условий организаторы должны отменить Ралли Швеция. В интервью местной газете Varmlands Folkblad после ознакомительного... Подробнее В российской команде G-Drive Racing, выступающей с чемпионате мира по гонкам на выносливость, не удивлены победе на стартовом этапе нового сезона. В марафоне "6 часов Сильверстоуна" прототип Morgan... Подробнее 18-22 ноября в Спасске-Дальнем в спортивном комплексе ДЮСШ «Атлант» состоялся заключительный третий этап открытого Кубка Приморского края по пулевой стрельбе. На соревнованиях было разыграно 12... Подробнее Четыре спортивных Федерации Приморского края подписали соглашение о создании спортклуба «Адмирал». Теперь на базе «Фетисов Арены» будет создан Олимпийский центр подготовки зимних видов спорта.... Подробнее Определились пары полуфиналистов, которые продолжат борьбу в турнире по хоккею на Кубок мэра Южно-Сахалинска. Команда "Фаворит", несмотря на блестящую игру как в нападению, так и в обороне, дважды... Подробнее Пилотесса из Владивостока Альвина Борисова буквально с первого раза «вьехала» на подиум на этапе чемпионата Южной Кореи по картингу (Korea Karting Championship 2014). Соревнования проходили на... Подробнее Себастьен Ожье после возвращения в сервисный парк прокомментировал свой сход на втором спецучастке гонки.... Подробнее Руководитель автоспортивного подразделения Honda Ясухиса Араи рассказал, что на Гран При Венгрии силовая установка работала без каких-либо ограничений по мощности. В хаотичной гонке на Хунгароринге... Подробнее