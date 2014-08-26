Нико Росберг станет послом Mercedes в 2017-м

Чемпион мира-2016 Нико Росберг согласился стать послом Mercedes в 2017-м.Нико принял неожиданное решение завершить карьеру пилота сразу после того, как выиграл чемпионат прошлого года.Сегодня Mercedes объявила о том, что ее новым гонщиком в кампании-2017 станет уже экс-пилот Williams Валттери Боттас.В то же время Росберг продолжит работать в Mercedes в качестве посла команды.Завтра Нико примет участие в своем первом мероприятии на новой должности: вместе с бывшим напарником по команде Льюисом Хэмилтоном он посетит спонсорский вечер IWC Schaffhausen в Женеве.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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