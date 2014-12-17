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Lexus создал первую яхту в своей истории - автоновости

Lexus создал первую яхту в своей истории - автоновостиLexus создал первую яхту в своей истории

Автор фото: прессрум.лексус.ком

Премиальный суббренд японской компании Toyota – Lexus – представил свою новую разработку – первую в своей истории яхту.

В рамках специального мероприятия в Майами японский автопроизводитель представил свой новый концепт, который, в отличие от большинства концептов Lexus, вообще не является автомобилем. Речь идет о яхте под названием Sport Yacht.

Весь процесс создания лично курировал сам президент Toyota Motor Corporation - Акио Тойода. Ранее на него произвело большое впечатление премиальная линейка яхт фирмы Ponam, которая была выпущена специальным подразделением компании - Marine Department. В частности, его внимание привлекли турбированные дизельные двигатели этих кораблей, а также внешняя отделка корпуса. И через некоторое время он решил выпустить нечто подобное под брендом Lexus, чтобы поддержать его имидж.

В основу Lexus Sport Yacht лег карбоновый каркас. Выбор материала не случаен – благодаря ему, лодка получилась значительно легче своих аналогов с каркасом из пластика, обшитого углеволокном (по приблизительным расчетам, на тысячу килограмм) при сохранении аналогичной прочности и жесткости. Впрочем, в ходе официальной презентации точная масса концепта так и не была озвучена.

Габаритные размеры японского концепта составляют – 12,7 метров в длину и 3,86 метров в ширину. Таким образом, в кают-компании без особых неудобств могут разместиться восемь человек. Кроме того, внутри предусмотрены туалет, бар, небольшая кухня и кондиционер.

В движение яхта приводится двумя одинаковыми силовыми агрегатами – дизельными 477-сильными V8, которые также используются в конструкции автомобилей Lexus LC500, RC F и GS F. Такая система обеспечивает яхте скорость в 43 морских узла (приблизительно, 80 км/ч).

К сожалению, Lexus Sport Yacht не предназначен для запуска в серию и навсегда останется концептом.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:02      |      Категория:  Автоновости
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