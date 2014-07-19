McLaren представит новую машину 24 февраля

Официальный Twitter McLaren огласил о том, что представление нового автомобиля команды из Уокинга состоится 24 февраля.На сайте команды начался обратный отсчет до представления машины.The clock is ticking… and the countdown to our 2017 car launch on Friday February 24th begins. pic.twitter.com/5qNSqfVLtw— McLaren (@McLarenF1) 16 января 2017 г. У машины будет маркировка MP4-32. В этот же день представит свой автомобиль и Ferrari.McLaren – пятая команда, объявившая дату презентации своего автомобиля-2017. Утвержденные даты представления машин-2017 21 февраля: Renault 22 февраля: Force India 23 февраля: Mercedes 24 февраля: Ferrari, McLarenХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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