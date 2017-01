ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ McLaren представит новую машину 24 февраля Официальный Twitter McLaren огласил о том, что представление нового автомобиля команды из Уокинга состоится 24 февраля. На сайте команды начался обратный отсчет до представления машины. The clock is ticking… and the countdown to our 2017 car launch on Friday February 24th begins. pic.twitter.com/5qNSqfVLtw — McLaren (@McLarenF1) 16 января 2017 г.

У машины будет маркировка MP4-32. В этот же день представит свой автомобиль и Ferrari. McLaren – пятая команда, объявившая дату презентации своего автомобиля-2017.

Утвержденные даты представления машин-2017

21 февраля: Renault

22 февраля: Force India

23 февраля: Mercedes

24 февраля: Ferrari, McLaren

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:45 | Категория: Все новости » Спорт

