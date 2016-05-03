Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

В прошлом году продажи FCA Group на российском рынке упали на 40 процентов - автоновости

В прошлом году продажи FCA Group на российском рынке упали на 40 процентов - автоновостиВ прошлом году продажи FCA Group на российском рынке упали на 40 процентов

Автор фото: фцагруп.ком

Как стало известно из ежемесячного отчета Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году итальяно-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) потерял более трети продаж на первичном авторынке в России.

Согласно данным экспертов АЕБ, по итогам 2016 года на российском рынке было реализовано 3 558 автомобилей FCA Group, что на 40,1% ниже результатов 2015 года. За декабрь объем продаж автомобилей аффилированных брендов на территории РФ был зафиксирован на уровне 364 экземпляров. В сравнении с декабрем позапрошлого года этот показатель сократился на 28,2%. За отчетный период доля итальяно-амриканского концерна на российском рынке уменьшилась на 0,2 процентных пункта, до 0,2%.

В структуре российских продаж Fiat Chrysler Automobiles наибольшая доля (60,7%) пришлась на автомобили итальянского бренда Fiat. Так, официальные дилеры компании за год передали в руки своих клиентов 2 159 автомобилей, ухудшив свои результаты на 43,2%. За последний месяц отчетного периода россияне приобрели 224 итальянских автомобиля – на 38,5% меньше, чем в декабре позапрошлого года.

Еще 35,7% продаж пришлись на автомобили американского бренда Jeep. В абсолютных числах, по итогам прошлого года объем реализации американских внедорожников в России составил 1 269 экземпляров, что на 38,3% меньше, чем в 2015 году. За декабрь на российском рынке было продано 138 автомобилей этого бренда – на полтора процента больше, чем годом ранее (+1,5%).

Кроме того, в прошлом году в России появилась сотня новых автомобилей бренда Alfa Romeo (2,8% от продаж FCA) – в два с лишним раза больше, чем в 2015 году (+127,3%). При этом, в декабре не было продано ни одного автомобиля этой марки.

Оставшиеся 0,8% продаж приходятся на автомобили американской компании Chrysler. За год на российском рынке было реализовано 30 таких автомобилей, падение в годовом отношении составило 30,2%. В декабре же было продано всего два автомобиля Chrysler – ровно столько же, сколько и в декабре 2015 года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 20:51      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Hyundai Solaris нового поколения появится в России в конце года - автоновости
3-05-2016, 13:24, Автоновости
Новинка уже проходит дорожные испытания....
Подробнее
Ситикар Opel Adam поступит на российский рынок во 2-м квартале 2014 года
19-12-2013, 18:10, Автоновости
Компания Opel намерена расширить географию поставок ситикара Adam за счет российского рынка. В отечественном представительстве немецкого автопроизводителя сообщают, что одна из наиболее перспективных...
Подробнее
Daimler все еще раздумывает о перспективах организации локального производства в РФ - автоновости
21-05-2016, 11:43, Автоновости
Российские чиновники не теряют надежды на организацию производства Mercedes-Benz в РФ....
Подробнее
Peugeot 308 и Mazda3 продолжают борьбу за звание лучшего авто в мире
13-02-2014, 07:51, Автоновости
Жюри ежегодного конкурса "Всемирный автомобиль года" сократило количество номинантов на награду с 28 моделей до 12....
Подробнее
Московские власти намерены забрать у ГИБДД функции по взиманию штрафов
16-11-2013, 17:40, Автоновости
По сообщениям СМИ, власти российской столицы намерены забрать у ГИБДД право назначения штрафных санкций за нарушения ПДД, зафиксированные камерами фото- и видеонаблюдения. Такие комплексы,...
Подробнее
Volkswagen разработал для российского рынка новую версию модели Jetta - автоновости
5-03-2014, 07:02, Автоновости
На российский рынок выходит новая комплектация модели Volkswagen Jetta, специально разработанная для России....
Подробнее
Citroen отзывает более 1,6 тысяч кроссоверов в России - автоновости
8-02-2016, 12:04, Автоновости
Citroen вслед за Peugeot отзывает автомобили из-за неполадок в BSI....
Подробнее
В Челябинске состоится премьера нескольких моделей китайской марки Changan - автоновости
24-05-2015, 11:46, Автоновости
Китайский автопроизводитель Changan планирует представить россиянам несколько новых моделей....
Подробнее
Свой, российский! - автоновости
15-05-2016, 20:07, Автоновости
В мае 1896 года два петербургских предпринимателя представили построенный ими моторный экипаж, тем самым открыв эпоху отечественного автомобилестроения. Ныне отмечаем его 120-летие....
Подробнее
Стекла для нового Ford GT будут сделаны из Gorilla Glass - автоновости
17-12-2015, 13:55, Автоновости
У нового Ford GT будут стекла от смартфона....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU