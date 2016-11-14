Стоффель Вандорн: Мы хотим бороться за подиумы

Пилот McLaren Стоффель Вандорн ожидает, что новая машина-2017 станет гораздо более конкурентоспособной, чем прошлогодняя MP4-31.Для бельгийца сезон-2017 станет первым полноценным в Ф1.«Мы пока не знаем, будет ли наша машина достаточно конкурентоспособной для того, чтобы бороться на вершине. Но очевидно то, что мы будем сражаться за каждое очко, – сказал Стоффель на пресс-конференции в Брюсселе. – Из-за нового регламента команды не знают, насколько сильны они в отношении других.Что касается проекта McLaren-Honda, он добился серьезного прогресса. Мы хотим быть конкурентоспособными и бороться за подиумы».McLaren еще не огласила дату представления нового автомобиля.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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