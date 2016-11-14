ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Стоффель Вандорн: Мы хотим бороться за подиумы Пилот McLaren Стоффель Вандорн ожидает, что новая машина-2017 станет гораздо более конкурентоспособной, чем прошлогодняя MP4-31. Для бельгийца сезон-2017 станет первым полноценным в Ф1. «Мы пока не знаем, будет ли наша машина достаточно конкурентоспособной для того, чтобы бороться на вершине. Но очевидно то, что мы будем сражаться за каждое очко, – сказал Стоффель на пресс-конференции в Брюсселе. – Из-за нового регламента команды не знают, насколько сильны они в отношении других. Что касается проекта McLaren-Honda, он добился серьезного прогресса. Мы хотим быть конкурентоспособными и бороться за подиумы». McLaren еще не огласила дату представления нового автомобиля.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Старт Гран При Бразилии отложен в связи со сложными погодными условиями. С самого утра в Интерлагосе шёл дождь, который продолжается до сих пор. Сначала в дирекции гонки сообщили о том, что старт... Подробнее Второй круг открывался матчем во Владивостоке. "Луч-Энергия" принимал саратовский "Сокол". Нет надобности говорить о том, насколько важной для нашей команды была предстоящая игра. Подопечные Олега... Подробнее Юные владивостокские кендоисты вернулись с дальневосточного турнира, прошедшего в городе Благовещенске, с заслуженными наградами. В копилке нашей сборной - две золотых, серебряная и бронзовая награды.... Подробнее Команда «Вольфрам» из поселка Восток Красноармейского района Приморского края успешно стартовала в дивизионе «Лига Чемпионов» IV всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в г.... Подробнее В субботу, 7 ноября, в карт-центре спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо» состоится заключительная гонка чемпионата «Властелин кольца-2015». Гранд-финал соберет лучших... Подробнее Блестящие успехи российской сборной по фехтованию на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро вдохновили на занятие этим видом спорта и приморцев. В секции приходят сотни взрослых и детей, мужчин и женщин. У... Подробнее Создатель Сочи Автодрома Герман Тильке считает, что на любой трассе есть такие места, где велика вероятность аварий. «Все пилоты стараются показать свой максимум, они азартные люди, – рассказывает... Подробнее Новый чемпион мирового Туринга Хосе-Мария Лопес рассказал о событиях сезона-2014 и планах на будущее... Подробнее Ромен Грожан заявил, что для компании Renault сезон-2014 в Формуле 1 оказался провальным, но он не сомневается, что французы смогут прибавить в следующем году. Еще на предсезонных тестах было... Подробнее Глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун уверен, что Льюис Хэмилтон останется в Mercedes. Задержка с оформлением нового соглашения между 30-летним британцем и немецкой командой породила множество... Подробнее