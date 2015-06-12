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Смена лица - автоновости

Смена лица - автоновостиРестайлинг Skoda Octavia - Смена лица

В ходе рестайлинга семейства Skoda Octavia разработчики стремились придать модели больше индивидуальности

Главным следствием модернизации стало новое оформление фронтальной части. На смену классической светотехнике пришли сдвоенные фары, которые теперь можно заказать в полностью светодиодном исполнении. «Противотуманки» в нижнем воздухозаборнике уменьшились в размерах, а радиаторную решетку теперь делит пополам вертикальная серебристая вставка. Легкая ретушь нанесена также на задний бампер – там появились видоизмененные полоски светоотражателей. Автомобиль, как и прежде, будет предлагаться на нашем рынке с кузовами лифтбек и универсал. Все виды мультимедийных систем модернизированы и теперь идут с сенсорными экранами. Пополнился список электронных помощников. Стал доступен, в частности, автопарковщик, имеющий режим маневрирования задним ходом с прицепом. А вот в моторной линейке изменений не произошло. Предлагаются версии 1,4 TSI (150 л.с.), 1,8 TSI (180 л.с.) и 1,6 MPI (110 л.с.). Коробки передач – 5- и 6-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «автомат», 6- и 7-ступенчатый «робот» DSG. Для топовых бензиновых моторов и дизельного варианта доступен опционный полный привод.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 17:02      |      Категория:  Автоновости
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