ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Клэр Уильямс: Заявление по Валттери Боттасу будет сделано на грядущей неделе Заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс рассказала, что заявление относительно будущего Валттери Боттаса будет сделано на грядущей неделе. В последнее время пресса сообщает, будто финн уже согласовал переход в Mercedes на вакантное место, оставшееся после ухода из спорта Нико Росберга в ранге чемпиона мира. Что касается напарника Лэнса Стролла на сезон-2017, то им, скорее всего, станет Фелипе Масса, объявивший об окончании карьеры пилота в конце 2016 года. СМИ Бразилии: Масса подписал контракт с Williams Кроме того, частью сделки по Боттасу должен стать переход в Williams бывшего технического директора Mercedes Пэдди Лоу. «Вся эта история тянется уже очень долго. Я думаю, что уже все хотят знать, кто станет напарником Льюиса [Хэмилтона], – сказала Клэр в интервью Sky Sports. – Кроме того, мы знали, что после того, как Нико [Росберг] сделал заявление, нам позвонит Тото [Вольф]. Это отличная возможность для Валттери. Он много дал Williams. Мы всегда говорили, что если это [его уход в более сильную команду] будет также выгодно для Williams, то нужно поступать именно так. Никто не хотел бы иметь в своем составе гонщика, который хочет быть в другой команде. Было бы несправедливо останавливать гонщика, получившего такой великолепный шанс, особенно если говорить о том, в какой момент карьеры Валттери это произошло. Но это также должно принести пользу и Williams. Мы уже почти все согласовали. Я надеюсь, что заявление будет сделано на грядущей неделе». Также Клэр прокомментировала слухи о возвращении в команду из Гроува Массы. «Фелипе будет всегда любить этот спорт, – добавила Уильямс. – Я думаю, что он вовсе не обязательно хотел покидать Ф1. Он ведь говорил, что хочет продолжать соревноваться [в других сериях]. Эти ребята гоняются с шести лет, это у них в крови. Если Фелипе решит вернуться, я не думаю, что у него будет дефицит духа конкуренции. Мы бы также не стали приглашать в свой состав пилота, у которого имеются какие-либо опасения относительно того, сможет ли он помочь нам».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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