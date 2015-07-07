Клэр Уильямс: Заявление по Валттери Боттасу будет сделано на грядущей неделе
Заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс рассказала, что заявление относительно будущего Валттери Боттаса будет сделано на грядущей неделе.В последнее время пресса сообщает, будто финн уже согласовал переход в Mercedes на вакантное место, оставшееся после ухода из спорта Нико Росберга в ранге чемпиона мира.Что касается напарника Лэнса Стролла на сезон-2017, то им, скорее всего, станет Фелипе Масса, объявивший об окончании карьеры пилота в конце 2016 года.СМИ Бразилии: Масса подписал контракт с WilliamsКроме того, частью сделки по Боттасу должен стать переход в Williams бывшего технического директора Mercedes Пэдди Лоу.«Вся эта история тянется уже очень долго. Я думаю, что уже все хотят знать, кто станет напарником Льюиса [Хэмилтона], – сказала Клэр в интервью Sky Sports. – Кроме того, мы знали, что после того, как Нико [Росберг] сделал заявление, нам позвонит Тото [Вольф].Это отличная возможность для Валттери. Он много дал Williams. Мы всегда говорили, что если это [его уход в более сильную команду] будет также выгодно для Williams, то нужно поступать именно так.Никто не хотел бы иметь в своем составе гонщика, который хочет быть в другой команде. Было бы несправедливо останавливать гонщика, получившего такой великолепный шанс, особенно если говорить о том, в какой момент карьеры Валттери это произошло. Но это также должно принести пользу и Williams.Мы уже почти все согласовали. Я надеюсь, что заявление будет сделано на грядущей неделе».Также Клэр прокомментировала слухи о возвращении в команду из Гроува Массы.«Фелипе будет всегда любить этот спорт, – добавила Уильямс. – Я думаю, что он вовсе не обязательно хотел покидать Ф1. Он ведь говорил, что хочет продолжать соревноваться [в других сериях]. Эти ребята гоняются с шести лет, это у них в крови.Если Фелипе решит вернуться, я не думаю, что у него будет дефицит духа конкуренции. Мы бы также не стали приглашать в свой состав пилота, у которого имеются какие-либо опасения относительно того, сможет ли он помочь нам».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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