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«Приморочка» вышла победительницей в двух матчах с «Воронежом»

«Приморочка» вышла победительницей в двух матчах с «Воронежом»
Второй матч седьмого тура «Приморочка» - «Воронеж» завершился с тем же счетом, что и днем ранее – 3:2, с одной лишь разницей, сегодня после третьей партии впереди были гости, и «Приморочка» при поддержке своих болельщиков переломила ход игры и вырвала победу на тай-брейке.



Первые две партии стали самими упорными в матче. В первом сете лидер менялся пять раз. На первый технический команды уходили при номинальном преимуществе гостей, затем Бабкина двумя эйсами вывела вперед «Приморочку», но на концовку «Воронеж» обеспечил себе достаточно комфортное преимущество – 17:21. Александр Станценко использовал второй тайм-аут, и «Приморочка» преобразилась. Снегирева трижды результативно атаковала первым темпом, Шаманаева пробила блок и обманула скидкой, Бабкина подала еще один эйс, а точку в партии в атаке поставила Снегирева – 25:23.



Вторая партия завершалась по обратному сценарию, только концовка ее затянулась. У «Приморочки» было два очка преимущества на отметке 21:19, первой наша команда вышла на сет-бол, но ошибка на подаче не позволила удвоить преимущество в матче. Второй раз на сет-бол нашу команду вывела Снегирева, но у «Воронежа» со второй попытки все-таки удалось выиграть партию.



В третьей партии у нашей команды обострились проблемы с приемом и с завершением атаки. Чаще били в блок, скидки не проходили, а гостьи наладили атаку через Громову, которая все чаще огорчала приморочек, и в результате «Воронеж» обеспечил как минимум второе очко во Владивостоке.



Но на большее гостям «Приморочка» рассчитывать не позволила. С первых розыгрышей в четвертой партии наша команда вышла вперед и уверенно выиграла сет – 25:18. В короткой партии хозяйки так же уверенно прошлись по сопернику – Чеснокова на сетке успешно атаковала и била по переходящему, а переход оформила Бабакина ударом с линии атаки – 8:3. На матч бол команду вывела Гниломёдова, после приема которой мяч опустился на половину соперника, а победу нам принесла подача в аут Ососковой – 15:9.




Высшая лига «А». «Приморочка» (Приморский край) - «Воронеж» (Воронежская область) 3:2 (25:23, 26:28, 17:25, 25:18, 15:9)



Напомним, в предыдущем матче с воронежской командой «Приморочка» выиграла первые две партии, но судьба матча все же решалась на тай-брейке, где наша команда одолела соперниц со счетом 15:11.


Высшая лига «А». «Приморочка» (Приморский край) - «Воронеж» (Воронеж) 3:2 (25:12, 25:21, 21:25, 23:25, 15:11)



Следующие матчи наша команда проведет в Череповце 21 и 22 января с лидером чемпионата, «Северянкой», а на домашней площадке в следующий раз «Приморочка» сыграет 28 и 29 января с нижегородской «Спартой», эти матчи начнутся в 16:00.



Пресс-служба ВК "Приморочка"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 10:49      |      Категория:  Все новости » Спорт
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